Уровень стресса у украинцев сохраняется на очень высоком уровне последние полгода.

Уровень стресса у украинцев сохраняется на очень высоком уровне последние полгода. Среди главных страхов - вирус и падение уровня доходов.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного платформы для социологических опросов Gradus Research.

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По результатам опроса, уровень стресса у украинцев сохраняется на очень высоком уровне - 78% из 100%. Этот показатель держится почти на одном уровне, начиная с мая 2020 года. За последние полгода больше всего он поднялся в июне - до 81%.

Исследование октября 2020 показали, что по сравнению с мужчинами, женщины переживают из-за ситуации с карантинными ограничениями и COVID-19 сильнее почти на 10%.

Среди различных возрастных групп: очень высокий уровень стресса у молодежи 18-24 лет. Сейчас этот показатель - 86%, а в июне достиг рекордных 89%.

Такие результаты связаны прежде всего с вопросами финансов, сокращением заработных плат, потерей рабочих мест, семейными проблемами и страхом перед COVID-19.

Стресс и карантин

По данным за май 2020, респондентов пугала перспектива заражения в случае отмены карантина меньше, чем снижение доходов в случае его продолжения. Страх обеднения появился еще полгода назад.

В июне 2020 данные показали, что ослабление карантина привело не к снижению, а к повышению стресса. Согласно исследованиям, уровень субъективного стресса повысился с 77% в начале мая до 81% в июне. Больше всего в стрессе оказались пожилые люди и женщины.

По результатам замера уровня стресса в июле, COVID-19 выбыл из пятерки основных стресс-факторов и занял лишь седьмое место. Основными причинами стресса стали финансовые и рабочие вопросы.

Согласно опросу в начале сентября, треть респондентов утверждала, что среди их знакомых/близких есть люди с подтвержденным коронавирусом или с похожими симптомами. Однако ухудшение финансового положения респондентов осталось значительно большим страхом, чем опасность заражения - 58% на 28% соответственно.

На сегодня, людей в равной степени пугает и вирус, и падение уровня доходов. Основные страхи, которые выделяют респонденты: заболевание близких и отсутствие адекватной медицинской помощи.

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Автор: УНИАН