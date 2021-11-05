За этот год показатель составляет лишь 58% и он ниже прошлогоднего периода.

В Министерстве здравоохранения констатируют снижение в условиях пандемии COVID-19 числа детей, получивших прививку БЦЖ - вакциной против туберкулеза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала на брифинге зав. отделом координации программ диагностики и лечения туберкулеза Центра общественного здоровья Минздрава Украины Яна Терлеева.

Читайте такжеВакцинацию населения следует продолжать даже во время пандемии COVID-19 - Минздрав

"На сегодняшний день по данным статистики 9-ти месяцев мы отмечаем, что в полной мере не все дети получили вакцинацию во время пребывания в роддоме или после выписки. И практически охват составляет где-то на уровне 58%. Это даже меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказала она.

Терлеева призвала сохранить самых маленьких украинцев и обеспечить детям вакцинацию. "Вакцинация БЦЖ является абсолютно необходимой для того, чтобы защитить детей от развития генерализованных или тяжелых форм туберкулеза, которые в таком маленьком возрасте очень часто приводят к достаточно тяжелым последствиям или даже к летальному исходу", - подчеркнула она.

Терлеева призвала родителей, если те пропустили по каким-то причинам БЦЖ, обратиться к своему педиатру относительно проведения вакцинации и дальнейшего наблюдения за ребенком.

Ранее, как писал УНИАН, ученые выяснили, помогает ли БЦЖ побороть коронавирус. Исследование касается только возможности БЦЖ защищать от заражения COVID-19. Оно не оценивает влияние этой прививки на тяжесть течения болезни.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Инна Андалицкая