Заболевание диагностировали у жителя Дрогобычского района.

Во Львовскую областную инфекционную больницу обратился житель Дрогобычского района с жалобами на высокую температуру, мелкие кровоизлияния, уменьшение количества мочи, боль в пояснице, мышцах.

У пациента заподозрили острое инфекционное вирусное заболевание – геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, которое вызывается хантавирусом, сообщила ZAXID.NET главная санитарная врач Львовщины Наталья Тимко.

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Хантавирусы, как пояснила Наталья Тимко, обнаруживают у грызунов. Люди могут заразиться через контакты с крысами, вдыхание испарений от выделений грызунов. Передача хантавируса от человека к человеку возникает редко. До сих пор такого заболевания на Львовщине не было.

У мужчины отобрали материал для исследования и отправили в лабораторию Центра общественного здоровья в Киев. На прошлой неделе поступили результаты, которые подтвердили предполагаемый диагноз - хантавирусная инфекция.

Где и как мужчина подхватил этот вирус, доподлинно неизвестно. Он живет в селе, где в хозяйстве водятся грызуны.

Пациент сначала лечился во Львовской областной инфекционной больницы, затем его направили во Львовскую областную клиническую больницу, поскольку он имел серьезные проблемы с почками.

Мужчину из больницы уже выписали домой.

Чтобы избежать заболеваний, которые могут передавать грызуны, врачи советуют во время работы с землей одевать перчатки, чаще мыть руки, бороться с грызунами в доме и хозяйстве. Овощи, фрукты, консервацию, принесенную из подвала или погреба, тщательно мыть.

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Автор: УНИАН