По состоянию на 1 октября 2021 года детское отделение не может работать в обычном режиме.

В городе Купянск Харьковской области местная больница осталась без детского отделения.

Дело в том, что врачей, работавших в детском отделении перевели в ковид-отделение, еще два педиатра уволились. О переводе говорится в приказе директора КНП Купянского территориального медицинского объединения.

"По состоянию на 1 октября 2021 года детское отделение не может работать в обычном режиме из-за увольнения 2-х врачей, которые работали на 2 отделения (инфекционное детское, педиатрическое отделение). Сейчас всех работников, которые работали в детском отделении, будут переводить в инфекционное отделение для борьбы с COVID-19", - отмечается в сообщении.

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В сообщении говорится, что детское отделение не будет работать пока не решится вопрос с педиатрами. "На сегодня проводится организационная работа по возможности привлечения педиатров из других больниц для работы в детском отделении", - уточняется в сообщении.

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Автор: Ирина Погорелая