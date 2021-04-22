Специалист подчеркнула, что в Украине случилась очередная «страшная волна» заболеваемости коронавируом.

К COVID-19 нужно относиться как к новой болезни, что связано с появлением новых штаммов.

Читайте такжеCOVID-19 можно заболеть даже при наличии высокого уровня антител - ГолубовскаяОб этом заявила главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская, передает "Коронавірус_інфо" в Telegram.

По ее словам, в то же время группы риска должны быть вакцинированы: иммунная система должна быть осведомленной, тогда течение болезни будет легче.

"Действительно, новые штаммы вируса частично уклоняются от вакцин. В большинстве это южно-африканский и бразильский штаммы", — отметила Голубовская.

Специалист подчеркнула, что в Украине случилась очередная «страшная волна» заболеваемости коронавирусом, которую за ее ходом нельзя сравнить с предыдущей. Но ее можно преодолеть с помощью вакцинации.

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Автор: Ирина Погорелая