Хабихт подчеркнул, что важно охватить вакцинацией тех, кто действительно уязвим.

Для того, чтобы преодолеть пандемию коронавируса и выйти из этой ситуации, сейчас очень важно выполнить поставленную цель - 40% должны быть вакцинированы к концу года и 70% всего населения – к лету 2022 года.

Об этом сказал председатель украинского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Ярно Хабихт в интервью "РБК-Украина".

Хабихт подчеркнул, что важно охватить вакцинацией тех, кто действительно уязвим. "Это пожилые люди и те, у кого есть хронические заболевания, такие как болезни сердца, диабет и рак. Нам нужно проделать большую работу, чтобы достучаться до них", - отметил представитель ВОЗ.

Читайте такжеЛяшко назвал список противопоказаний к прививке от коронавируса

"Это так важно потому, что серьезные случаи заболевания с госпитализацией – это те, кто не вакцинирован. Нам нужно защитить наших сограждан в Украине: пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Благодаря этому мы сможем преодолеть пандемию. Нам нужно охватить 70% всего населения. Но в старших возрастных группах этот показатель может быть еще выше", - рассказал Хабихт.

По его словам в Украине 24% всего населения вакцинировано двумя дозами и 31% – по крайней мере одной. Но это составляет 24% в возрастной группе старше 60 лет. "То есть нам нужно сделать гораздо больше, чтобы достучаться до них", - отметил он.

Хабихт указал, что нужно понять, какие препятствия мешают людям пройти вакцинацию.

"Некоторым нужна информация. У одних есть вопросы, к другим нам нужно дотянуться с помощью мобильных центров. Нам нужно подумать, где сделать вакцинацию доступной. Одни хотели бы сделать прививку в центре первичной медицинской помощи. Другие - в супермаркете", - рассказал представитель ВОЗ.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Ирина Погорелая