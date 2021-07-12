Германия предоставит Украине 1,5 млн доз вакцины от коронавирусной болезни.
Такое заявление сделала федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Мы в дружеских отношениях с Украиной, и хотим вместе преодолеть вызовы. И я рада, что и в борьбе с пандемией COVID можем сегодня обещать Украине, что 1,5 млн доз вакцины будут переданы Украине. Это очень важный шаг", - отметила она.
Канцлер не уточнила, какую именно вакцину предоставят Украине.
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Кроме того Меркель напомнила о важности мирного урегулирования конфликта на Донбассе и заверила, что будет рассматривать Украину как транзитера газа даже в случае запуска "Северного потока-2".
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