Такое заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель.

Германия предоставит Украине 1,5 млн доз вакцины от коронавирусной болезни.

Такое заявление сделала федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы в дружеских отношениях с Украиной, и хотим вместе преодолеть вызовы. И я рада, что и в борьбе с пандемией COVID можем сегодня обещать Украине, что 1,5 млн доз вакцины будут переданы Украине. Это очень важный шаг", - отметила она.

Канцлер не уточнила, какую именно вакцину предоставят Украине.

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Кроме того Меркель напомнила о важности мирного урегулирования конфликта на Донбассе и заверила, что будет рассматривать Украину как транзитера газа даже в случае запуска "Северного потока-2".

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Автор: Дмитрий Захаров