Финансовая операция является частью общей инициативы Team Europe по реагированию на вызовы пандемии COVID-19.

Европейский инвестиционный банк перечислил Украине 50 млн евро на закупку вакцин от COVID-19.

Как сообщает пресс-служба Представительства ЕС в Украине, эта финансовая операция является частью общей инициативы Team Europe по реагированию на вызовы пандемии COVID-19.

Читайте такжеЛяшко рассказал, сколько денег на вакцины от COVID-19 заложено в госбюджете на 2022 годДля того, чтобы сделать вакцины более доступными для украинцев и усилить способности страны к противодействию кризису COVID-19 и преодоления ее разрушительных последствий, ЕИБ перепрофилировал часть средств действующей финансовой сделки. Речь идет о "программе развития муниципальной инфраструктуры Украины", которая была подписана между ЕИБ и Украиной в 2015 году на сумму 400 млн евро.

ЕИБ выделил 50 млн евро в рамках этого соглашения на финансирование мер противодействия COVID-19.

Закупка вакцин от COVID-19 за средства, предоставленные ЕИБ, будет осуществлена компанией Crown Agents.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря в Украине выявлено более 11,3 тыс. новых случаев COVID-19.

По данным МОЗ, 39,4% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации от COVID-19.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МИНЗДРАВА 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Виктория Токарева