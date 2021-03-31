Комаровский назвал характерные симптомы аллергии / фото ua.depositphotos.com
Весна - прекрасная пора. Совсем скоро все вокруг начнет расцветать, пахнуть и радовать глаз. Но только не аллергикам.
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Известный украинский врач Евгений Комаровский на своей странице в Instagram рассказал, как же отличить обычный насморк от аллергии.
Комаровский назвал 5 самых распространенных симптомов, которые помогут определить, действительно ли у вас аллергия.
Наиболее типичными симптомами аллергии являются:
- Со стороны дыхательных путей: заложенность носа, насморк, чихание, кашель, осиплость голоса, затрудненное дыхание,
- Со стороны ЖКТ: тошнота, рвота, боли в животе, понос,
- Кожные: зуд, покраснение, сыпь, отечность со стороны глаз, слезотечение, покраснение, зуд, жжение,
- Другие: отек губ, языка, лица, шеи, слабость, бледность, расстройства сознания, головокружение, снижение артериального давления, холодный пот.
Фото instagram.com/doctor_komarovskiy/
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