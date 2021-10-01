С 1 октября Украина перешла на электронные больничные.

Четыре группы лиц будут продолжать получать бумажные медицинские заключения о временной нетрудоспособности, несмотря на переход с 1 октября на электронную систему.

Об этом рассказал во время брифинга министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Бумажные больничные будут продолжать получать четыре группы лиц", - отметил Ляшко.

По его словам, первая группа – это те, кто оформили больничные до 1 октября.

Вторая группа - те, у кого истек срок возможности внести изменения в медицинское заключение.

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"В таких случаях это будет рассматриваться на базе врачебной консультативной комиссии и подписываться непосредственно руководителем учреждения", - пояснил министр.

Третья группа - это те, у кого будет возникать техническая проблема и в течение 7 дней не будет возможности оформить электронный больничный.

"На всякий случай, на случай непредвиденной ситуации, мы предусмотрели такую возможность", - подчеркнул Ляшко.

Четвертая группа – это те, кто оформляет справку на получение больничного по форме № 147/о при рождении ребенка.

"Есть проблема, когда для незастрахованного лица при рождении ребенка выдается справка по форме № 147/о на неэлектронный больничный. Это исключительно юридический процесс", - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, с 1 октября Украина переходит на электронные больничные - оформление всех больничных будет происходить исключительно с внесением данных в электронную систему здравоохранения.

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Автор: Богдан Слуцкий