Врач посоветовала, если вы попали в фонтан, стоит поскорее вымыть под проточной водой тело, лучше – с мылом.

Фонтан в городе - это хорошая идея, он очищает воздух, увлажняет его, и конечно, является хорошим украшением. Нередко летом можно увидеть, как люди, а особенно дети, пытаясь охладиться от жары и палящего солнца, купаются в фонтане. Впрочем, этого делать не следует и вот почему.

Терапевт Марина Ерина предупредила, что летние фонтаны – это источники сырой, грязной воды, а следовательно причина самых опасных инфекций, пишут Факты.

"Вода в фонтанах не очищается, не дезинфицируется, в них купаются и пьют собаки, птицы, бездомные. В воде фонтанов живет множество возбудителей тяжелых болезней", – отметила Марина Ерина.

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В воде из фонтана скрываются такие инфекции, как энтеровирусные, различные кишечные инфекции, возбудители кожных заболеваний, менингита, гепатита А, брюшного тифа.

Врач посоветовала, если вы попали в фонтан, стоит поскорее вымыть под проточной водой тело, лучше – с мылом.

"В местах скопления людей всегда много городских птиц: голубей, воробьев, ворон. Они ищут остатки еды и, одновременно, пролетая над фонтаном, "бомбят" его своим пометом, в котором есть и глисты, и возбудители инфекционных болезней. Все это растворяется в воде, которая меняется не так часто, как нам кажется", – подчеркнула терапевтка.

Итак, если на коже у человека есть микротрещинки (а они есть всегда), то через них в организм попадут стафилококки, стрептококки и другие микроорганизмы.

Кроме того, по словам врача, дожди несут в фонтан всю грязь и пыль, что есть в воздухе больших городов. Следовательно, в нем накапливаются соли тяжелых металлов, сажа. В отличие от естественного водоема, фонтан не самоочищается.

Грязь откладывается на дне фонтана, и оно становится скользким, а затем на нем можно поскользнуться и травмироваться.

Если фонтан подсвечивается – не исключена и электротравма.

Поэтому пользуйтесь возможностью вдыхать влажный, прохладный воздух рядом с фонтаном, получайте эстетическое наслаждение от его красоты, но не заходите в него, не умывайтесь и не пейте из него.

Отметим, сейчас насчитывается более 70 типов энтеровируса. Наиболее распространены Эсно, Коксаки А и В, 68, 69, 70, 71 типы энтеровирусов. Чаще всего они активны летом.

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Автор: Виктория Гордиенко