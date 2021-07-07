Эксперты предупреждают, что ситуация с COVID-19 в Украине ухудшится уже в конце июля - начале августа.

Ситуация с коронавирусом в Украине может ухудшиться уже к концу лета в связи с новым штаммом "Дельта", который распространяется из Европы.

Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко во время брифинга.

"Фиксируется резкая вспышка после долгого спада, за которым шли Европа и Украина. В тройку стран, которые были эпицентрами вспышки - Великобритания, Португалия и Россия - добавилась Испания", - сообщил эксперт.

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Ганиченко уверен, что ситуация с COVID-19 в Украине ухудшится уже в конце июля - начале августа. Он считает, что время отпусков люди могут переносить инфекцию из страны в страну.

"Период отпусков - опасен. Это внешняя угроза и для Украины также. Заболевание перебрасывается из страны в страну", - добавил он.

По мнению специалиста, уже осенью уровень заболеваемости коронавирусом стремительно пойдет вверх. Единственный путь остановить его - это вакцинация.

Что нужно знать о штамме "Дельта"

Очень часто возникает головная боль.

Выраженная боль в горле.

Выраженный насморк и лихорадка.

Боли в животе и диарея.

Возможна одышка, кашель и другие проблемы с легкими.

Штамм "Дельта": что известно о распространении коронавируса

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Автор: Виктория Гордиенко