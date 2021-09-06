Окорочка можно хранить только 48 часов, отметил исполнительный директор Союза потребителей Украины.

Ни в коем случае не стоит покупать курятину, которая должна быть в вакууме, но развакуумировалась, поскольку она ускоренно портится.

Если есть подозрения насчет свежести товара, у продавцов стоит просить документы, в которых написано, когда его произвели, рассказал исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов в эфире телеканала "Украина 24".

Собеседник отметил, что кусочки куриного филе можно хранить на протяжении четырех суток, а вот окорочка "живут" только двое суток.

"…Если берете фарш, не берите старше суток. И вообще, фарш не рекомендовал бы брать, потому что все мы понимаем, там есть все – и косточки, и шкура, и все что угодно", – сказал эксперт.

Ранее СМИ писали, что мясо курицы может наносить вред организму из-за антибиотиков, которыми кормят цыплят-бройлеров.

Позже появилась информация, что антибиотики не могут навредить людям, поскольку выводятся из организма кур естественным путем, и на прилавки попадает безопасный продукт.

Вас могут заинтересовать такие новости:

Автор: Екатерина Присяжнюк