Как утверждает специалист, 80% людей, умерших от бешенства, не привились после укуса.

Бешенство - это убийца, если его не лечить и не делать прививки. Все люди, у которых есть домашние питомцы, должны прививать их раз в год. Это практически никто не делает - это главная проблема в борьбе с этой болезнью в Украине и постсоветских республиках.

Об этом в эфире "Громадського радіо" рассказал биолог, специалист Центра общественного здоровья Игорь Небогаткин.

"Прививка от бешенства у животных дает 100% гарантию, что животное не заболеет", - говорит Небогаткин.

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Что же делать, если покусало животное? Эксперт советует сразу же обратиться в травмпункт.

"Если вас укусило животное, в любом случае и обстоятельствах, нужно обратиться в травмпункт и рассказать свою историю. Нельзя отказываться от прививки. Потому что 80% людей, которые в Украине умерли от бешенства, отказались прививаться. Если вы в лесу, вас покусало какое-нибудь животное, нужно промыть рану. Это может быть струя из бутылки минералки. Не бинтуйте рану. Пусть кровь понемногу стечет. Рваных ран, которые могут угрожать жизни, не бывает. Вызывайте "скорую", - говорит Небогаткин.

Инкубационный период при бешенстве - от месяца до нескольких лет. В среднем он составляет один год, отмечает специалист.

Ранее, как писал УНИАН, в Ивано-Франковской области бешеный пес искусал свою хозяйку: в городе карантин.

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Автор: Виктория Гордиенко