В Барановцах на Житомирщине ввели карантин из-за бешеной белки, которая укусила местного жителя.
Об этом в Facebook сообщает "Город Барановцы".
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Как сообщается, инцидент произошел 1 декабря. Впоследствии белка умерла, экспертиза подтвердила, что животное было больным бешенством. Об этом 4 декабря сообщили во время заседания государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Барановской райгосадминистрации.
"После обсуждения комиссия приняла решение ввести на территории Барановки и прилегающей к ней территории в радиусе 3 км карантинные ограничения и утвердила комплексный план проведения профилактических мероприятий по заболеванию животных бешенством", - говорится в сообщении.
Бешенство - острая инфекционная болезнь. Характеризуется развитием своеобразного энцефалита со смертельным повреждением центральной нервной системы.
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