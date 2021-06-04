Врачи назвали изменения, которые произойдут с вашим организмом в случае полного отказа от употребления алкоголя в течение двух месяцев.
Так, по словам медиков, каждый из органов скажет вам "спасибо", а отражению в зеркале вы не сможете нарадоваться, пишет golos.
- Почки
Этому парному органу нужно время, чтобы вывести вредные продукты распада этанола - ацетальдегид и уксусную кислоту. Именно через пару месяцев, они полностью выйдут из организма. Вы вскоре заметите, что отечность ушла, а боль и тяжесть в пояснице (если таковая была) вас оставила безо всяких таблеток.
- Печень
Этот орган страдает от алкоголя в первую очередь. Но при этом печени будет достаточно всего месяца, чтобы восстановится и вернуться к здоровому функционированию. Если же вы злоупотребляли спиртным, понадобится больше времени - от двух месяцев до полугода.
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- Поджелудочная железа
При частом употреблении алкоголя увеличивается количество белков в панкреатическом соке. Это приводит к закупорке выводных протоков поджелудочной и как результат - фиброзу органа.
- Желудок
Орган очень сильно страдает от алкоголя слизистая раздражается из-за воздействия этилового спирта, могут даже появляться язвы. При отказе от крепких напитков желудок быстро восстанавливается.
- Мозг
Давно доказано, что регулярные возлияния нарушают функции мозга. При этом этанол покидает мозг человека через 21 день после последнего употребления алкоголя (если количество было умеренным). А в более запущенных случаях требуется больше времени.
- Сердце
Токсины, которые образуются в результате распада алкоголя, приводят к нарушению сердечного ритма, повышают артериальное давление, сгущают кровь. Отказ от алкоголя даже на 30 дней уже поможет снизить нагрузку на сердце, нормализовать давление и пульс.
- Нервная система
Раздражительность, грусть, бессонница. Все это - последствия чрезмерного увлечения спиртными напитками. Через два месяца отказа от алкоголя спать вы будете намного крепче, дольше. Кроме того, вкусовые ощущения и обоняние станут богаче.
- Кожа
Уже после 21 дня полной трезвости ваша кожа скажет вам спасибо. Исчезнут раздражение и высыпания на лице. Цвет лица станет более однородным и здоровым. Пойдут мешки под глазами и отеки.
- Зубы
Зубы тоже подвержены разрушительному воздействию алкоголя. Сухость во рту, которая возникает после употребления алкоголя - следствие нарушения слюноотделения, разрушающего зубную эмаль. После двух месяцев вы удивитесь, увидев, как побелели ваши зубы.
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