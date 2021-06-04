Предлагаем вам узнать, как восстановится ваше тело без алкоголя, и попробовать довольно позитивный эксперимент, который может стать новым образом вашей жизни.

Врачи назвали изменения, которые произойдут с вашим организмом в случае полного отказа от употребления алкоголя в течение двух месяцев.

Так, по словам медиков, каждый из органов скажет вам "спасибо", а отражению в зеркале вы не сможете нарадоваться, пишет golos.

Почки

Этому парному органу нужно время, чтобы вывести вредные продукты распада этанола - ацетальдегид и уксусную кислоту. Именно через пару месяцев, они полностью выйдут из организма. Вы вскоре заметите, что отечность ушла, а боль и тяжесть в пояснице (если таковая была) вас оставила безо всяких таблеток.

Печень

Этот орган страдает от алкоголя в первую очередь. Но при этом печени будет достаточно всего месяца, чтобы восстановится и вернуться к здоровому функционированию. Если же вы злоупотребляли спиртным, понадобится больше времени - от двух месяцев до полугода.

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Поджелудочная железа

При частом употреблении алкоголя увеличивается количество белков в панкреатическом соке. Это приводит к закупорке выводных протоков поджелудочной и как результат - фиброзу органа.

Желудок

Орган очень сильно страдает от алкоголя слизистая раздражается из-за воздействия этилового спирта, могут даже появляться язвы. При отказе от крепких напитков желудок быстро восстанавливается.

Мозг

Давно доказано, что регулярные возлияния нарушают функции мозга. При этом этанол покидает мозг человека через 21 день после последнего употребления алкоголя (если количество было умеренным). А в более запущенных случаях требуется больше времени.

Сердце

Токсины, которые образуются в результате распада алкоголя, приводят к нарушению сердечного ритма, повышают артериальное давление, сгущают кровь. Отказ от алкоголя даже на 30 дней уже поможет снизить нагрузку на сердце, нормализовать давление и пульс.

Нервная система

Раздражительность, грусть, бессонница. Все это - последствия чрезмерного увлечения спиртными напитками. Через два месяца отказа от алкоголя спать вы будете намного крепче, дольше. Кроме того, вкусовые ощущения и обоняние станут богаче.

Кожа

Уже после 21 дня полной трезвости ваша кожа скажет вам спасибо. Исчезнут раздражение и высыпания на лице. Цвет лица станет более однородным и здоровым. Пойдут мешки под глазами и отеки.

Зубы

Зубы тоже подвержены разрушительному воздействию алкоголя. Сухость во рту, которая возникает после употребления алкоголя - следствие нарушения слюноотделения, разрушающего зубную эмаль. После двух месяцев вы удивитесь, увидев, как побелели ваши зубы.

Употребление алкоголя: что стоит знать

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Автор: Виктория Гордиенко