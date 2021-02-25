Новый реестр содержит 297 позиций, из которых стоимость 93 будет возмещаться полностью.

В Министерстве здравоохранения утвердили новую редакцию реестра лекарственных средств по программе "Доступные лекарства".

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко.

"Минздрав утвердил новую редакцию реестра лекарственных средств, подлежащих реимбурсации по программе "Доступные лекарства". Новый реестр содержит 297 позиций лекарственных средств, что на 33 позиции больше, чем в предыдущем. Из них 93 будут возмещаться полностью. Соответственно, пациенты, которые болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями, астмой и диабетом второго типа, по этой программе получат необходимые лекарства, часть которых будет компенсировать государство", - рассказал он.

По словам Иващенко, в этом году в программу "Доступные лекарства" также включены три новые международные непатентованные названия лекарственных средств: варфарин, нифедипин и ацетилсалициловая кислота.

"С целью уменьшения спроса на наркотики, новые виды психоактивных веществ и обеспечения противодействия их незаконному обороту, а также улучшения доступности наркотических лекарственных средств для оказания эффективной медицинской помощи нуждающимся лицам, Минздрав разработал распоряжение Кабинета министров об одобрении государственной политики в отношении наркотиков на период до 2030 года, а также трехлетний план мер", - сообщил замминистра.

Также дополнительно были разработаны еще два проекта постановлений правительства о внесении изменений в лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по культивированию растений, включенных в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, который утверждает объемы квот на 2021 год.

Кроме того, совместно с Гослекслужбой Минздрав выработал изменения по осуществлению дистанционной торговли лекарственными средствами - сегодня соответствующий проект будет обнародован для общественного обсуждения и направлен в органы исполнительной власти для согласования.

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Автор: Антонина Доломанжи