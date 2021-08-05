Заболевание вызывает круглые гельминты (паразитических червей, обитающих в организме человека) рода Dirofilaria.

У трех жителей Киева зафиксировали редкое паразитарное заболевание дирофиляриоз.

Об этом пресс-служба Государственного учреждения "Киевский городской центр по контролю и профилактике болезней Министерства здравоохранения Украины" сообщила в Facebook.

Заболевание вызывает круглые гельминты (паразитических червей, обитающих в организме человека) рода Dirofilaria. Болезнь характеризуется образованием подкожных узлов или узловыми поражениями легочной паренхимы.

В Киеве было зарегистрировано 3 случая заболевания людей дирофиляриозом. Из них - 2 жителя Дарницкого района и 1 житель Днепровского района, 2 мужчины и 1 женщина.

"Гельминты размером 11,0, 7,0 и 12 см (фрагмент) были изъяты хирургически из области левого глаза (в двух случаях), правой кости (в одном случае)", - говорится в сообщении.

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Дирофиляриоз – как избежать редкого заболевания

избегать укусов комаров;

вешать сетки на окна;

применять репелленты, электрофумигатор с инсектицидными таблетками или жидкостями, инсектицидные спирали, которые отпугивают насекомых.

Автор: Денис Прядко