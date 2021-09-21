Микробы не стоит "атаковать" антибиотиками, полагает инфекционист.

Человек живет в мире микробов, с ними необходимо "договариваться", а не идти на чрезмерно агрессивные шаги.

Если применять против возбудителей инфекционных заболеваний антибиотики, то они могут стать устойчивыми к этим препаратам, рассказала врач-инфекционист и профессор Ольга Голубовская в интервью журналисту Дмитрию Гордону, пишет издание "Гордон".

По ее словам, сейчас есть достаточно серьезная угроза того, люди скатятся в "доантибиотическую эру".

Читайте такжеВ Украине был аномальный спрос на антибиотики"Вы нам (микробам – Ред.) антибиотики, а мы вам резистентность (невосприимчивость – Ред.)". И на сегодняшний день есть панрезистентные штаммы (нечувствительные ко всем классам антимикробных препаратов – Ред.). И на сегодняшний день угроза, что мы скатимся в доантибиотическую эру, – она достаточно серьезно стоит", – сказала медик.

Напомним, Ольга Голубовская является заслуженным врачом Украины и заведует кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета им. А. Богомольца.

Ранее медики не раз предупреждали, что людям нельзя принимать антибиотики без назначения врачей.

Инфекционист, медицинский эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова говорила, что в Украине при лечении коронавируса COVID-19 принимают большое количество антибиотиков, которые не эффективны в борьбе с болезнью и только наносят вред.

Автор: Екатерина Присяжнюк