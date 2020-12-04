Он отмечает, что по состоянию на сегодня не видел ни представления премьер-министра об увольнении Степанова и не слышал заявлений о его отставке.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отмечает, что сегодня оставить Министерство здравоохранения без главы - это "точно не вариант".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

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Отвечая на вопрос относительно его оценки работы министра здравоохранения Максима Степанова, спикер выразил мнение, что у главы Минздрава, как и у любого другого министра, есть положительные и отрицательные моменты в деятельности.

На уточнение, была бы актуальна сейчас отставка Степанова, учитывая все факторы, Разумков сказал: "Я не видел пока документов из Кабинета министров, представления премьер-министра об увольнении Степанова. Также я не слышал заявлений о его отставке. Я думаю, что надо будет исходить сбалансировано. Потому что сегодня оставить министерство без руководителя - это точно не вариант ".

Степанов о разговорах о возможной "отставке"

Сегодня, 4 декабря, Степанов заявил, что не держится за свой пост и не боится политических оппонентов.

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Автор: Татьяна Поляковская