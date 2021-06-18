На сегодня в Киеве от коронавируса прививали почти 248 тыс. человек.

В Департаменте здравоохранения Киева обращают внимание, что в Международном выставочном центре на Броварском проспекте, 15 вакцинируют исключительно вакциной CoronaVac, поэтому записываться для получения второй дозы горожанам, которые впервые привиты другим препаратом, нет смысла.

Как сообщается на официальном сайте Киевской городской госадминистрации, жители города, которых привито вакциной Covishield/AstraZeneсa, для ревакцинации должны обратиться в пункты прививок в учреждения здравоохранения.

Как отметили в департаменте, есть определенное количество людей, вакцинированных Covishield или AstraZeneсa, которые приходят в МВЦ с целью ревакцинироваться. Между тем, таким горожанам необходимо записаться в вакцинальный пункт, открытый на базе районных центров медико-санитарной помощи.

«Так же необходимо поступить и тем, кто вакцинировался первой дозой CoronaVac в МВЦ. Для получения второй советуем позвонить по номеру, который указан в памятке, выданной при прививке, и записаться на процедуру в медучреждение», - отмечается в сообщении.

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Кроме того, обращается внимание, что свидетельство о вакцинации от COVID-19 подписывает врач, который оказывает первичную медицинскую помощь и о выборе которого пациентом подана соответствующая декларация, на основании сведений о вакцинации, содержащиеся в электронной системе здравоохранения (п. 1 постановления Кабинета министров Украины от 16 июня № 611). Поэтому получить его возможно именно в заведении здравоохранения, которое предоставляет первичную медицинскую помощь.

Вакцинация от коронавируса в Киеве: что известно

Сегодня, 18 июня, Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что в столице от коронавируса уже привили почти 248 тыс. человек, из них две дозы вакцины получили более 35 тыс. человек.

За вчера в Киеве от COVID-19 вакцинировали рекордное за всю вакцинальную кампанию количество людей - 13 тыс. 946. Как сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник. В частности, вчера в Центре вакцинации от COVID-19, созданном на базе Международного выставочного центра, вакцинировали 1 тыс. 886 человек.

«В центре сначала работали 15 прививочных бригад. Однако горожане приходили не в свое время или пренебрегали возможностью записаться и этим создавали очередь. Поэтому Департамент здравоохранения Киева оперативно увеличил количество бригад до 21. Центр вакцинации будет работать и завтра до 14:00. Для того чтобы вакцинироваться в центре, нужно быть зарегистрированным в приложении «Дія», желательно подписать декларацию с семейным врачом - это значительно сократит время, которое вы потратите на вакцинацию. Вакцинироваться можно будет в порядке «живой» очереди», - отметил Поворозник.

Он также рассказал, что прививали вчера жителей столицы, которые зарегистрированы в «Дія» или внесены в листы ожидания коммунальных учреждений здравоохранения в прививочных пунктах, открытых на базе центров первичной медико-санитарной помощи. Их предварительно приглашали на вакцинацию семейные врачи.

В таких пунктах вакцинировано 3 тыс. 716 человек.

«Мы продолжаем вакцинировать и работников образования. За вчера их привили 1 тыс. 633. Также вчера вакцинировались 2 тыс. 146 медицинских работников. Продолжается вакцинация социальных работников, участников операции Объединенных сил и других», - добавил первый заместитель председателя КГГА.

Кличко напомнил, что из-за праздников произошли некоторые изменения в работе Центра вакцинации, созданного на базе Международного выставочного центра.

"Центр принимал посетителей вчера, работает сегодня и будет работать завтра, в субботу, в 14:00. Это связано, во-первых, с тем, что в минувшие выходные количество желающих привиться уменьшалось после обеда. Поэтому, имея три выходных дня, мы ожидаем еще меньшее количество людей. Во-вторых, надо дать отдохнуть нашим медикам, которые работают семь дней в неделю. И в-третьих, город хочет протестировать работу центра массовой вакцинации именно в будние дни, чтобы выяснить целесообразность его работы в течение всей недели", - отметил Кличко.

Он напомнил, что через приложение Helsi.me киевляне могут записаться на конкретный день и время вакцинации. "Это значительно упрощает и сокращает процесс вакцинации. Однако не все киевляне соблюдают предписанные правила. Или пренебрегают возможностью записаться, или приходят не в свое время. Это создает очереди и ажиотаж и мешает в спокойном рабочем режиме прививать как можно больше людей", - пояснил мэр.

Он обратил внимание, что процесс проведения вакцинации также задерживает отсутствие декларации с семейным врачом.

"Сейчас вакцинация тех, у кого подписана декларация, длится 5-7 минут, а тех, у кого такой декларации нет, - 20-30 минут, потому что нужно заполнять документы на месте. А это отнимает время", - подчеркнул городской голова.

Справка УНИАН. 25 февраля в Киеве начался процесс вакцинации от COVID-19.

29 мая в Киеве, в Международном выставочном центре на Броварском проспекте, 15 открылся большой Центр вакцинации против COVID-19.

В центре прививают граждан, записавшихся в лист ожидания вакцинации против COVID-19 в приложении или через сайт "Дія" или через контакт-центр Минздрава. Вакцинируют как тех, кого предварительно пригласили на прививку телефонным звонком или сообщением, так и всех желающих, которым еще не поступило приглашение. Приоритет отдается пожилым людям.

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Авторы: Инна Андалицкая, Наталья Ничишина