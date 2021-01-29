В Украине существует угроза распространения дифтерии среди населения из-за большого количества невакцинированных.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины в Facebook.
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Указывается, что, несмотря на вызовы пандемии COVID-19, в Украине удалось достичь стабильного охвата прививками на уровне 80%.
В ЦОЗ отметили, что из-за введения карантина в первой половине 2020 года значительно ухудшились показатели иммунизации. И к концу года удалось наверстать пропущенные прививки детей по возрасту и достичь уровня 2019 года.
«Однако остается значительный спад в вакцинации против дифтерии и столбняка среди детей 6 и 16 лет, а также взрослых. Взрослым необходимо ревакцинация от дифтерии и столбняка каждые десять лет. Из-за большого количества невакцинированных людей в Украине существует угроза распространения дифтерии среди населения», - подчеркивают в ведомстве.
Отмечается, что для формирования коллективного иммунитета необходимо достичь 95% охвата прививками.
«Вакцинация во время пандемии COVID-19 является безопасной. Любые прерывания плановой иммунизации, даже на короткий период, приведут к повышению вероятности вспышек вакциноуправляемых инфекций», - отметили в ЦОЗ.
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