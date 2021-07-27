Фармацевтическая компания "Дарница", в рамках реализации философии постоянного совершенствования, перешла ко второму этапу внедрения проектов по улучшению производственных процессов. В рамках реализуемых проектов компания достигла среднегодового сокращения времени на выполнение операций с переналадкой оборудования на 32,2%.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

По словам председателя совета директоров Darnitsa Group Дмитрия Шимкива, стратегия развития производства "Дарницы" рассчитана до 2030 года и, кроме системных инвестиций в модернизацию, включает философию непрерывного совершенствования процессов и привлечения всех сотрудников для максимальной ориентации на интересы и потребности потребителей.

Он также добавил, что для повышения эффективности производственных процессов, в компании применяются инструменты SMED (Single-Minute Exchange of Dies). В 2020 году, напомнил Шимкив, завершено 8 проектов, среднее сокращение времени операций в производственных подразделениях, где были реализованы проекты с переналадкой, составило 24,4%. В течение шести месяцев 2021 года завершено 5 проектов, которые сократили продолжительность переналадок в среднем на 32,2%. С начала реализации программы SMED общее время выполнения операций с переналадкой по компании сокращены на 1,7%.

"Разрабатывая проекты по совершенствованию производства мы, прежде всего, фокусируемся на операциях и процессах, придающих ценности для потребителя. В 2020 году мы направили 180,5 млн гривен капитальных инвестиций на модернизацию производства и обеспечение его соответствия требованиям международных стандартов, поддержание высокого качества при минимальных затратах ресурсов, сокращение срока создания продукции. Особое внимание мы уделили организации поставок и обеспечению спроса на медикаменты независимо от турбулентности внешней среды", - отметил он.

Шимкив также напомнил, что в 2020 году было проведено масштабное обучение по реализации Kaizen-проектов, заканчивается внедрение проектов, направленных на совершенствование процесса управления качеством, повышения операционной эффективности и экономию ресурсов.

"Дарница" - крупнейший в Украине производитель лекарственных средств, сертифицированный по EU GMP. В течение 2010-2020 годов компания инвестировала 1,218 млрд гривен в модернизацию и развитие производства. Миссия компании - помогать медицинским работникам и пациентам улучшать качество жизни благодаря науке, инновациям и доступности каждому. Бенефициары компании - семья Загорий.

Автор: Григорий Бондарь