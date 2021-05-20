Министр Ляшко также заверил, что система здравоохранения на сегодня подготовлена для проведения большого количества прививок в сутки.

Новоназначенный министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявляет, что данные о проведении прививки от COVID-19 заносят в электронную систему здравоохранения независимо от места проживания человека.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выступления на пленарном заседании парламента перед голосованием по представлению главы правительства Дениса Шмыгаля о назначении его на должность министра здравоохранения.

"О документе о вакцинации, сегодня везде, где человек ни проживает, данные о проведении прививки заносят в электронную систему здравоохранения. После этого можно сгенерировать документ. Это либо приложение "Дія", либо, если человек им не пользуется, соответствующий документ, который позволяет предотвратить подделку", - пояснил Ляшко.

Он также заверил, что система здравоохранения по состоянию на сегодня подготовлена для проведения большого количества прививок в сутки.

"Я сделаю все возможное, чтобы украинцы могли вакцинироваться, работать и путешествовать", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 мая, Верховная Рада Украины назначила заместителя министра здравоохранения - главного санитарного врача Виктора Ляшко министром здравоохранения. Это назначение поддержали 262 народных депутата.

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Автор: Леся Лещенко