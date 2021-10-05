Секретарь СНБО поддерживает создание специальной горячей линии для сообщения о случаях продажи и покупки поддельных сертификатов вакцинации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов убежден, что врачи за продажу поддельных сертификатов вакцинации должны быть лишены права заниматься врачебной деятельностью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Данилов сказал во время презентации возможностей информационно-аналитической системы "СОТА" в ситуационном центре Офиса президента.

Секретарь СНБО считает сложной ситуацией появление фактов приобретения фальшивых сертификатов вакцинации.

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Он согласился с мнением, что надо создать специальную горячую линию для сообщений о случаях продажи и покупки поддельных сертификатов вакцинации.

"Мы сегодня примем решение, что это надо обязательно сделать", - сказал Данилов.

Он отметил, что такая линия должна функционировать при Министерстве внутренних дел с параллельным доступом для Министерства здравоохранения.

"Пока она должна быть в МВД, она должна быть запаралелена в Министерстве здравоохранения, чтобы сразу сообщать", - заявил Данилов.

Секретарь СНБО считает правильной жесткую реакцию министра здравоохранения Виктора Ляшко на сообщения о продаже поддельных сертификатов.

"Те врачи, которые позволяют это делать, - они должны быть лишены права лечить людей", - подчеркнул Данилов.

Он добавил, что к процессу подделки сертификатов привлечен не один человек.

Если здесь участвует человек, имеющий врачебное образование, – это вообще вещи, которые являются недопустимыми", - сказал Данилов.

В свою очередь, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко добавил, что со следующей недели начнется массовая рекламная кампания о необходимости вакцинации.

"Липовый сертификат, конечно, можно приобрести, но справку о смерти вряд ли кому-то захочется", - подчеркнул Ткаченко.

Как сообщал УНИАН, в Павлограде Днепропетровской области суд объявил приговор врачу за подделку COVID-сертификатов.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко на совещании у президента Украины сообщил, что за прошедшую неделю было проведено 13 обысков и начато 12 уголовных производств.

В свою очередь, министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что Минздрав продолжает сотрудничать с полицией и будет способствовать следствию, чтобы наказать тех, кто подделывает документы о вакцинации от COVID-19.

В ведомстве напомнили, что на прошлой неделе было направлено представление к владельцам учреждений здравоохранения с требованиями отстранить руководство 15 больниц, врачи которых подделывали COVID-сертификаты о вакцинации.

Автор: Виталий Саенко