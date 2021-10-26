Было бы хорошо, если бы председатель Верховной Рады Украины запретил невакцинированным народным депутатам ходить в парламент.
Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в эфире "Свобода слова на ICTV".
Он отметил, что в Раде среди народных депутатов есть антивакцинаторы. По его словам, эти люди вместо того, чтобы убеждать людей вакцинироваться, занимают противоположную позицию.
Данилов отметил: "Первое, что надо сделать сейчас - не знаю насколько это вообще реально, но вот бы председатель ВР запретил туда ходить людям, которые не были вакцинированы". По его словам, такие запреты должны быть не только для прохода в парламент.
Читайте такжеВ Украине уже есть мутантная форма коронавируса "Дельта" - ДаниловМинистр здравоохранения Виктор Ляшко похвастался, что в его министерстве 95% работников вакцинированы. На вопрос из студии, а как ситуация с вакцинацией в Кабмине, сказал, что "в большинстве" вакцинированы.
Ляшко напомнил, что с 8 ноября в Украине начнет действовать запрет на деятельность невакцинированных людей в ряде профессий, перечень которых определен правительством.
Ранее врач рассказал, что иммунитет от перенесенной коронавирусной болезни не защищает от других штаммов COVID-19.
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