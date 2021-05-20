По состоянию на 20 апреля за сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5165 человек - среди них 324 ребенка и 109 медработников. Зафиксировано 203 летальных случая, 16 748 пациентов выздоровели, 1884 человека госпитализировали, 2821 - выписали из больниц.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава, обнародованные в официальном Telegram-канале.
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Количество выздоровевших за сутки значительно превысило число заболевших. Такая динамика наблюдается более трех недель.
Больше всего новых случаев выявили в Днепропетровской (489), г. Киев (433), Харьковской (429), Запорожской (311) и Киевской (295) областях.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Всего за все время пандемии в Украине заболели 2 170 398 человек, из них 1 916 194 выздоровели, летальных исходов — 48 899. Активными больными остаются 205 305 тысяч пациентов - на 11 786 человек меньше, чем днем ранее.
Тест на коронавирус: что известно
Осуществлен тестирований за сутки - 69 732 (методом ПЦР — 29509, методом ИФА — 12693, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 27 53076).
За все время пандемии в Украине проведено ПЦР-тестирований – 9 943 891.
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