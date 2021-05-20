Также за сутки в Украине от коронавируса выздоровели втрое больше людей, чем заболели.

По состоянию на 20 апреля за сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5165 человек - среди них 324 ребенка и 109 медработников. Зафиксировано 203 летальных случая, 16 748 пациентов выздоровели, 1884 человека госпитализировали, 2821 - выписали из больниц.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, обнародованные в официальном Telegram-канале.

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Количество выздоровевших за сутки значительно превысило число заболевших. Такая динамика наблюдается более трех недель.

Больше всего новых случаев выявили в Днепропетровской (489), г. Киев (433), Харьковской (429), Запорожской (311) и Киевской (295) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 2 170 398 человек, из них 1 916 194 выздоровели, летальных исходов — 48 899. Активными больными остаются 205 305 тысяч пациентов - на 11 786 человек меньше, чем днем ранее.

Тест на коронавирус: что известно

Осуществлен тестирований за сутки - 69 732 (методом ПЦР — 29509, методом ИФА — 12693, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 27 53076).

За все время пандемии в Украине проведено ПЦР-тестирований – 9 943 891.

Коронавирус в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко