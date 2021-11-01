Информация о возможных подозрительных случаях по сертификатам о вакцинации передается в правоохранительные органы.

Случаев лишения сертификатов о вакцинации пока не было, однако в Министерстве здравоохранения объяснили, при каких условиях COVID-сертификат будет аннулирован.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич, пишет РБК-Украина.

По ее словам, если будет доказано, что медицинская запись недостоверна, она должна быть отменена и сертификат должен быть аннулирован.

"Это, очевидно, произойдет после того, как доказана вина и сам факт подделки данных. Случаев лишения сертификатов пока не было", - сказала Карчевич.

Она добавила, что информация о возможных подозрительных случаях передается в правоохранительные органы.

"Все сообщения, которые появляются в соцсетях или мы получаем по телефону, сразу передаются для совершения следственных действий. А уже правоохранительные органы делают "контрольные закупки" или Киберполиция проверяет. Механизм уже отработан", - рассказала Карчевич.

Она также отметила, что относительно производств, где речь идет о медицинских сотрудниках, Минздрав обращается в местные советы для отстранения руководителей учреждений на время следствия.

"Речь шла от 15 учреждениях здравоохранения. В четырех регионах уже есть случаи увольнения, отстранения и начала собственного служебного расследования", - уточнила Карчевич.

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Напомним, ранее первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин сообщил, что с начала года открыто уже около 900 уголовных производств за подделку тестов и справок о вакцинации от COVID-19.

В частности, 22 октября экс-нардепа Надежду Савченко и ее сестру "поймали" в аэропорту "Борисполь" с поддельными сертификатами о вакцинации. По факту использования поддельных документов было начато уголовное производство по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Александр Топчий