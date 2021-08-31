С осени нас ожидают некоторые изменения в привычном образе жизни.

Украинцев волнует, повысятся ли тарифы на ЖКХ, как собрать ребенка в школу, будет ли дистанционное обучение и что подразумевает под собой "декларирование доходов". Пожилые люди озабочены другой проблемой - как теперь будут выплачивать пенсии. УНИАН подробно расскажет обо всех нюансах и нововведениях этой осени.

Тарифы на электроэнергию

К счастью для наших соотечественников, стоимость электроэнергии не изменится - 1,68/кВт-ч за весь объем. Ранее было известно, что планируется повышение тарифов, но идея не была реализована.

Читайте также"Нафтогаз" поднял цену на газ для населения: сколько будем платитьЕсть информация, что с октября 2021 домохозяйства, которые потребляют меньше 250 кВт, будут платить по сниженному тарифу - 1,44 грн за кВт.

Министр энергетики Герман Галущенко считает, что таким образом получится снизить стоимость потребления электроэнергии для 80% населения.

Новый учебный год

На данный момент информации о том, что школьники будут учиться дистанционно, нет. Это возможно, только если Украина или отдельные ее регионы попадут в "красную", "оранжевую" или "желтую" зоны в связи с пандемией Covid-19.

Ранее мы подробно рассказывали о том, как будут работать школы с 1 сентября.

Выплаты пенсий

Большинство пенсионеров получают свои пенсии через почтальонов. С 1 сентября у тех, кому такой вариант не подходит, будет возможность изменить ситуацию. Необходимо выбрать один из 44-х банков и оформить карточку.

Власти обещают, что с 2023 года заработает накопительная пенсионная система, благодаря которой получится увеличить пенсию в два раза.

Декларирование доходов

Действующий президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который считается налоговой амнистией. С 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 года украинцы смогут добровольно задекларировать свои доходы. Ранее мы рассказывали, как подать декларацию.

Необходимо оплатить 5% за активы, которые находятся на территории Украины и 9% за те, что зафиксированы в других странах. Предоставлять декларацию не нужно тем, кто владеет единственной жилой недвижимостью и тем, у кого сумма сбережений не превышает 400 000 гривен. Также добровольная декларация не касается людей, получающих "белую" зарплату.

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Автор: Кристина Кащавцева