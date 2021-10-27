В регионе полный курс прививки против COVID-19 прошли 64% педагогов.

Только 55 из 426 школ Черниговской области смогут работать очно с 30 октября, когда в регионе из-за распространения COVID-10 вводится "красная" зона.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Черниговской областной госадминистрации.

Согласно информации, 100% работников этих учреждений (55 школ – УНИАН) имеют "зеленый" COVID-сертификат и полное право работать в "красной" зоне.

"Все остальные школы будут работать дистанционно – пока показатели вакцинации в каждом из заведений не достигнут необходимого 100% уровня. Этому решению подлежат и учреждения высшего, профессионально-технического и внешкольного образования. Сейчас они все работают онлайн. Ограничения "красной" зоны не будут касаться начальной школы (1-4 классы), детских садов и специальных образовательных заведений, которые останутся открытыми для посещения даже без стопроцентной вакцинации работников", – отмечается в сообщении ОГА.

Читайте такжеВ KSE спрогнозировали, когда власти Украины перестанут быть "красными"В целом в Черниговской области провакцинировано хотя бы одной дозой 87,9% педагогов, из них 63,8% – получили полный курс прививок.

Отмечается, что осенние каникулы, которые начались 25 октября, могут длиться на одну неделю дольше. Продлить их до 7 ноября рекомендует Министерство образования и науки Украины и управление образования и науки ОГА. Однако школа имеет право на свое усмотрение решить этот вопрос.

Напомним, 30 октября "красный" уровень эпидопасности вводят на территории еще семи областей Украины. "Красными" станут Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ирина Синельник