Относительно новый штамм коронавируса диагностирован у десятков детей, поделился главный санврач региона.

Штамм "Дельта" подтвержден у 30 детей, заразившихся COVID-19 в одесском оздоровительном центре "Молодая гвардия".

Об этом журналистам сообщил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров.

По его словам, в столичной лаборатории подтвержден штамм "Дельта" у 30 заболевших несовершеннолетних и троих вожатых, биоматериалы которых были отправлены в Киев.

По состоянию на 24 августа, COVID-19 подтвержден у 81 человека из центра "Молодая гвардия": 70 детей и 11 вожатых.

Читайте такжеМассовое заражение коронавирусом в Одессе: детский центр закрываютКак отметил Гончаров, на самоизоляции остаются 400 детей, в медико-санитарной части центра находятся около 30 человек.

Также пятеро детей проходят лечение в больнице, их состояние оценивается как средней тяжести.

Как сообщили в мэрии города, за последние сутки COVID-19 заболели 50 одесситов. Всего с начала эпидемии, по состоянию на 25 августа, в Одессе зарегистрировано 67 тыс. 217 случаев COVID-19.

По данным на среду, 25 августа, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находится 81 пациент с COVID-19, из них 23 человека – в состоянии средней тяжести, в тяжелом состоянии – 58 пациентов, из них три человека подключены к аппаратам ИВЛ.

Еще 19 человек проходят лечение в ГКБ №5, в детской городской клинической больнице – десять несовершеннолетних.

Напомним, в Одессе полиция начала расследование по факту массового заражения COVID-19 в детском оздоровительном центре "Молодая гвардия". Первые трое больных из лагеря "Звездный" обратились за медицинской помощью в медсанчасть центра 12 августа с признаками ОРВИ (температура 37-38,8°С, насморк, боль в горле). С помощью быстрых тестов на определение антигена SARS-CoV-2 был подтвержден COVID-19.

По состоянию на вечер 18 августа официально было зарегистрировано 60 случаев инфицирования COVID-19 – 50 детей и 10 вожатых. По состоянию на 19 августа, коронавирус подтвердили у 69 человек, из которых 11 – вожатые.

Что нужно знать о детском центре "Молодая гвардия" – справка УНИАН

Украинский детский центр "Молодая гвардия" (аналог крымского "Артека") находится в ведении Министерства социальной политики Украины. Занимает площадь 30,8 га, расположен на берегу Черного моря. Состоит из трех лагерей "Звездный", "Солнечный" и "Прибрежный". В комнатах проживают 8-10 человек.

Автор: Лариса Козовая