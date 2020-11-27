Министр подчеркнул, что общественный транспорт важен для людей, которые обеспечивают работу объектов критической инфраструктуры.

В случае усиления карантина или введения жесткого локдауна работа общественного транспорта в Украине может не прекращаться.

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Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24". Он подчеркнул, что общественный транспорт важен для людей, которые обеспечивают работу объектов критической инфраструктуры.

"Относительно конкретных ограничений и вопроса транспорта. Мы понимаем, что какой бы жесткий карантин не был, однако остаются объекты критической инфраструктуры, где работают люди, которые должны добираться до работы. Это касается врачей, медицинских работников и других категорий граждан", - отметил он.

В то же время Степанов отметил необходимость четкого соблюдения и выполнения существующих карантинных ограничений.

"Например, возьмем карантин выходного дня. Представим, что его все без исключения соблюдают, все полностью закрыто. Даже при работе общественного транспорта людям некуда ехать. Это только продуктовый магазин или аптека, которая очень часто расположена возле дома. И просто в транспорте не будет даже теоретически какого-то скопления людей. Если мы говорим, что люди перемещаются в транспорте в небольшом количестве, например в маршрутке, то риск инфицирования, если они придерживаются всех правил, находятся в маске, очень-очень низкий", - пояснил министр.

Карантин выходного дня в Украине

11 ноября Кабмин принял решение о введение карантина выходного дня с 14 ноября.

Правительство отказалось от адаптивного карантина и установило общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в предыдущем варианте карантина на территориях с оранжевым уровнем эпидопасности, для всех территорий.

17 ноября Рада провалила голосование за рекомендацию Кабмина отменить карантин выходного дня.

25 ноября в Кабмине допустили введение тотального карантина на новогодние праздники.

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Автор: Андрей Василюк