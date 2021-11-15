Минимум раз в год женщине необходимо проходить своеобразный чек-ап в гинеколога. А если вдруг у вас нарушен менструальный цикл - немедленно стоит обратиться к врачу.
На своей странице в Instagram гинеколог Юлия Желтоножская рассказала, на какие именно заболевания могут указывать нарушения менструального цикла.
- Менструации нет, либо между 1 днем одной менструации до 1 дня следующей проходит более 35-38 дней:
мультифолликулярные яичники;
СПКЯ;
гиперпролактинемия;
дисфункция яичников;
синдром истощения яичников;
беременность;
лактация.
- Менструация чаще, чем раз в 21-24 дня:
Нарушения гормональной регуляции работы яичников, зачастую сочетается с кистами яичников.
- Менструация длится менее 3х дней
гипоплазия эндометрия;
прием КОК.
- Менструация длиннее 8 дней (сюда же относятся ситуации, когда изменяется количество выделений - обильные / кровотечение):
гиперплазия эндометрия (в.т.ч. полип);
эндомериоз;
миома тела матки;
нарушения свертывающей системы крови;
прием некоторых медикаментов;
осложнения беременности.
- Кровотечения, возникающие между менструациями вне связи с чем-либо еще:
полип эндометрия (гиперплазия);
овуляторное кровотечение.
- Кровянистые выделения после полового акта.
Воспаление в области шейки матки;
Дисплазия шейки матки;
Рак шейки матки;
Полип цервикального канала.
- Кровотечение, возникшее в периоде постменопаузы:
гиперплазия эндометрия;
заболевания шейки матки;
заболевания яичников и матки (в том числе онкологические).
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"Для того, чтобы разобраться, что же происходит в конкретной ситуации – обязательно необходим прием и осмотр гинеколога, тщательный сбор анамнеза, в большинстве случаев в постановке диагноза помогает УЗИ органов малого таза, а также самые разные анализы, которые назначает врач", - отметила гинеколог.
Помните, что профилактические осмотры необходимо проходить каждой из нас раз в год.
"Цитология, УЗИ органов малого таза и молочных желез могут дать нам представление о самых ранних проявлениях некоторых заболеваний, которые можно будет предупредить или начать лечить до того, как появятся симптомы или осложнения", - отметила врач.
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