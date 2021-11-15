Врач призывает не забывать, что профилактические осмотры необходимо проходить каждой женщине раз в год.

Минимум раз в год женщине необходимо проходить своеобразный чек-ап в гинеколога. А если вдруг у вас нарушен менструальный цикл - немедленно стоит обратиться к врачу.

На своей странице в Instagram гинеколог Юлия Желтоножская рассказала, на какие именно заболевания могут указывать нарушения менструального цикла.

Менструации нет, либо между 1 днем одной менструации до 1 дня следующей проходит более 35-38 дней:

мультифолликулярные яичники;

СПКЯ;

гиперпролактинемия;

дисфункция яичников;

синдром истощения яичников;

беременность;

лактация.

Менструация чаще, чем раз в 21-24 дня:

Нарушения гормональной регуляции работы яичников, зачастую сочетается с кистами яичников.

Менструация длится менее 3х дней

гипоплазия эндометрия;

прием КОК.

Менструация длиннее 8 дней (сюда же относятся ситуации, когда изменяется количество выделений - обильные / кровотечение):

гиперплазия эндометрия (в.т.ч. полип);

эндомериоз;

миома тела матки;

нарушения свертывающей системы крови;

прием некоторых медикаментов;

осложнения беременности.

Кровотечения, возникающие между менструациями вне связи с чем-либо еще:

полип эндометрия (гиперплазия);

овуляторное кровотечение.

Кровянистые выделения после полового акта.

Воспаление в области шейки матки;

Дисплазия шейки матки;

Рак шейки матки;

Полип цервикального канала.

Кровотечение, возникшее в периоде постменопаузы:

гиперплазия эндометрия;

заболевания шейки матки;

заболевания яичников и матки (в том числе онкологические).

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"Для того, чтобы разобраться, что же происходит в конкретной ситуации – обязательно необходим прием и осмотр гинеколога, тщательный сбор анамнеза, в большинстве случаев в постановке диагноза помогает УЗИ органов малого таза, а также самые разные анализы, которые назначает врач", - отметила гинеколог.

Помните, что профилактические осмотры необходимо проходить каждой из нас раз в год.

"Цитология, УЗИ органов малого таза и молочных желез могут дать нам представление о самых ранних проявлениях некоторых заболеваний, которые можно будет предупредить или начать лечить до того, как появятся симптомы или осложнения", - отметила врач.

Напомним, ранее в Минздраве Украины рассказали о вирусе папилломы человека и способах защиты от него.

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Автор: Виктория Гордиенко