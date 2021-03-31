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Субфебрильная температура: ее значение и особенности

Почему не стоит пить жаропонижающие при субфебрильной температуре?

Как термоневроз влияет на температуру тела

Кто больше всего подвержен термоневрозу?

Колебания температуры в течении менструального цикла

Повышенная температура — один из симптомов различных заболеваний. Чаще всего она возникает, когда организм человека начинает бороться с инфекцией (вирусом или бактерией), но это характерно не для всех случаев. Для того, чтобы ее сбить, используют специальную группу препаратов, которые называются жаропонижающими.

Когда в организм человека попадает патоген или в том случае, когда иммунная система начинает воспринимать клетки собственного организма как чужеродные, вырабатываются особые белки — пирогены. На них реагирует центр терморегуляции, повышая температуру тела.

Повышенная температура — первый признак того, что организм борется с патогеном, поэтому сразу же сбивать ее и принимать жаропонижающие нужно не во всех случаях. В данной статье будут рассмотрены именно такие случаи и названы 3 причины отказаться от жаропонижающих.

Субфебрильная температура: ее значение и особенности

В медицине принято считать усредненным показателем нормальной температуры тела — 36,6°C. Однако не следует забывать, что эти цифры условны и в индивидуальных случаях могут отклоняться от этого значения.

Если у человека температура имеет значение в пределах 37,1°C-38°C и держится длительное время, то она называется субфебрильной. Такое повышение стандартного показателя — это признак воспалительных процессов в организме и один из симптомов многих заболеваний.

Врачи категорически не рекомендуют сбивать субфебрильную температуру жаропонижающими средствами. Для ее лечения применяется медикаментозная терапия. В случае ОРВИ и гриппа, когда в организм проникла вирусная инфекция, пациенту назначаются противовирусные препараты, а при бактериальном заболевании — антибактериальные.

Почему не стоит пить жаропонижающие при субфебрильной температуре?

Для отказа от жаропонижающих средств при температуре до 38°C есть несколько основных причин:

Они не устраняют главную проблему. Если человек болен и у него субфебрильная температура, это свидетельствует о наличии воспаления или болезни. Выпив жаропонижающее, человек собьет температуру, а проблема, которая ее вызвала, останется. Препятствие работе иммунной системы. Чтобы обезвредить патоген, активируется иммунная система. Специальные клетки связываются с белками вирусов для их угнетения. На начальном этапе не нужно мешать организму бороться с инфекцией, употребляя какие-либо лекарственные средства. Ведь он сам может справиться с патогеном.

Для снижения температуры 37,1°C-38°C нужно проконсультироваться с врачом и четко следовать его рекомендациям, ведь самолечение может привести к негативным последствиям.

Жаропонижающие не стоит принимать не только при субфебрильной температуре, но и в других случаях.

Как термоневроз влияет на температуру тела

Термоневроз — это повышение температуры, которое не связано с инфекцией. Оно возникает из-за сбоя в работе высшей нервной деятельности, например, из-за стрессовой ситуации. Однако официального названия термоневроз в медицинской терминологии не существует.

Повышение температуры, вызванное термоневрозом, может длиться как несколько часов, так и несколько дней. В большинстве случаев ее показатели колеблются между 37-37,5°C. Она не связана с инфекционными воспалениями и заболеваниями, поэтому принимать жаропонижающие не нужно.

Кто больше всего подвержен термоневрозу?

Конечно, у каждого человека может возникнуть это отклонение в здоровье, но все же существует группа лиц, у которых вероятность его появления наиболее высокая.

К ней относят:

Людей, которые имеют стрессовую работу. Повышенная ответственность, большой штат подчиненных, работа со сложными клиентами и финансовые риски могут негативно сказаться на нервной системе. Ипохондриков. Это люди, которые постоянно бояться заболеть, гиперозабочены своим здоровьем и могут сами придумывать несуществующие у них болезни. Ипохондрики постоянно нервничают и на этом фоне у них может развиваться повышенная температура.

Колебания температуры в течение менструального цикла

На протяжении всего менструального цикла (21-35 дней) в организме женщины происходят гормональные изменения. Из-за этого в разные его периоды меняется температура тела.

Во время овуляции из-за повышения женского полового гормона прогестерона температура может повышаться до 37,1°C и выше. В таком случае не нужно беспокоиться и принимать медикаменты, так как это вполне естественный процесс. К окончанию овуляционного периода температура возвращается к нормальному значению.

Теперь вам известны 3 случая, в которых при повышенной температуре не следует пить жаропонижающие. Не забывайте о них и не пейте таблетки без назначения врача. Желаем вам крепкого здоровья!

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Автор: Григорий Бондарь