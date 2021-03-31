Содержание:
- Субфебрильная температура: ее значение и особенности
- Почему не стоит пить жаропонижающие при субфебрильной температуре?
- Как термоневроз влияет на температуру тела
- Кто больше всего подвержен термоневрозу?
- Колебания температуры в течении менструального цикла
Повышенная температура — один из симптомов различных заболеваний. Чаще всего она возникает, когда организм человека начинает бороться с инфекцией (вирусом или бактерией), но это характерно не для всех случаев. Для того, чтобы ее сбить, используют специальную группу препаратов, которые называются жаропонижающими.
Когда в организм человека попадает патоген или в том случае, когда иммунная система начинает воспринимать клетки собственного организма как чужеродные, вырабатываются особые белки — пирогены. На них реагирует центр терморегуляции, повышая температуру тела.
Повышенная температура — первый признак того, что организм борется с патогеном, поэтому сразу же сбивать ее и принимать жаропонижающие нужно не во всех случаях. В данной статье будут рассмотрены именно такие случаи и названы 3 причины отказаться от жаропонижающих.
Субфебрильная температура: ее значение и особенности
В медицине принято считать усредненным показателем нормальной температуры тела — 36,6°C. Однако не следует забывать, что эти цифры условны и в индивидуальных случаях могут отклоняться от этого значения.
Если у человека температура имеет значение в пределах 37,1°C-38°C и держится длительное время, то она называется субфебрильной. Такое повышение стандартного показателя — это признак воспалительных процессов в организме и один из симптомов многих заболеваний.
Врачи категорически не рекомендуют сбивать субфебрильную температуру жаропонижающими средствами. Для ее лечения применяется медикаментозная терапия. В случае ОРВИ и гриппа, когда в организм проникла вирусная инфекция, пациенту назначаются противовирусные препараты, а при бактериальном заболевании — антибактериальные.
Почему не стоит пить жаропонижающие при субфебрильной температуре?
Для отказа от жаропонижающих средств при температуре до 38°C есть несколько основных причин:
- Они не устраняют главную проблему. Если человек болен и у него субфебрильная температура, это свидетельствует о наличии воспаления или болезни. Выпив жаропонижающее, человек собьет температуру, а проблема, которая ее вызвала, останется.
- Препятствие работе иммунной системы. Чтобы обезвредить патоген, активируется иммунная система. Специальные клетки связываются с белками вирусов для их угнетения. На начальном этапе не нужно мешать организму бороться с инфекцией, употребляя какие-либо лекарственные средства. Ведь он сам может справиться с патогеном.
Для снижения температуры 37,1°C-38°C нужно проконсультироваться с врачом и четко следовать его рекомендациям, ведь самолечение может привести к негативным последствиям.
Жаропонижающие не стоит принимать не только при субфебрильной температуре, но и в других случаях.
Как термоневроз влияет на температуру тела
Термоневроз — это повышение температуры, которое не связано с инфекцией. Оно возникает из-за сбоя в работе высшей нервной деятельности, например, из-за стрессовой ситуации. Однако официального названия термоневроз в медицинской терминологии не существует.
Повышение температуры, вызванное термоневрозом, может длиться как несколько часов, так и несколько дней. В большинстве случаев ее показатели колеблются между 37-37,5°C. Она не связана с инфекционными воспалениями и заболеваниями, поэтому принимать жаропонижающие не нужно.
Кто больше всего подвержен термоневрозу?
Конечно, у каждого человека может возникнуть это отклонение в здоровье, но все же существует группа лиц, у которых вероятность его появления наиболее высокая.
К ней относят:
- Людей, которые имеют стрессовую работу. Повышенная ответственность, большой штат подчиненных, работа со сложными клиентами и финансовые риски могут негативно сказаться на нервной системе.
- Ипохондриков. Это люди, которые постоянно бояться заболеть, гиперозабочены своим здоровьем и могут сами придумывать несуществующие у них болезни. Ипохондрики постоянно нервничают и на этом фоне у них может развиваться повышенная температура.
Колебания температуры в течение менструального цикла
На протяжении всего менструального цикла (21-35 дней) в организме женщины происходят гормональные изменения. Из-за этого в разные его периоды меняется температура тела.
Во время овуляции из-за повышения женского полового гормона прогестерона температура может повышаться до 37,1°C и выше. В таком случае не нужно беспокоиться и принимать медикаменты, так как это вполне естественный процесс. К окончанию овуляционного периода температура возвращается к нормальному значению.
Теперь вам известны 3 случая, в которых при повышенной температуре не следует пить жаропонижающие. Не забывайте о них и не пейте таблетки без назначения врача. Желаем вам крепкого здоровья!
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