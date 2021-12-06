Медиков не хватает, а больницы не вмещают всех больных коронавирусом пациентов.

Ситуация с коронавирусом на оккупированном Донбассе сейчас выглядит очень тяжелой. Люди боятся вакцин, которые завозят из РФ, больным коронавирусом не хватает мест в больницах, поэтому они умирают дома.

Об этом сообщает "Обозреватель".

В так называемых "ЛДНР" тотальная нехватка врачей. Поликлиники "утопают" в огромных очередях - люди часами ждут приема у медиков и с самого утра собираются под кабинетами, где делают тесты на коронавирус.

На территории оккупированного Донбасса осталось мало медиков, большинство врачей выехало. В некоторых населенных пунктах вообще нет медиков, людям приходится ехать в другие города в поисках медицинской помощи.

На фоне тотальной нехватки медиков в коронавирусных больницах приходится работать студентам, обучающимся на врачей. Молодежь вынуждена рисковать жизнью за мизерные зарплаты, кроме этого они за свои средства покупают защитные костюмы. Студенты работают почти круглосуточно и без выходных. Условия для работы ужасные - пациентам не хватает места, кислорода и лекарств.

Читайте такжеВрач рассказала, что делать вакцинированным российским "Спутником" украинцам"Студентам приходится и лечить, и капельницы ставить, и трупы выносить, потому что больше некому. Это ад, а не работа", - передает издание слова жителя оккупированного Донбасса.

Многим больным коронавирусом не хватает места в больницах. Они умирают дома, без помощи и лекарств. Боевики так называемой "ДНР", которые захватили власть, скрывают реальные показатели заболеваемости и смертности людей от коронавируса. Люди не верят информации, ведь своими глазами видят ситуацию.

"Нас тут как в концлагере держат. Ни уехать, ни въехать, ни лекарства передать, ни деньги, ничего нельзя. А больниц в Донецке не хватает. Вон, видели, как тела умерших людей в больнице №3 складывали на полу. В моргах уже очереди", - рассказала жительница оккупированного Донецка.

Даже дети начинают массово болеть коронавирусом. Однако самопровозглашенные власти отказываются переводить школьников на дистанционное обучение. Мало того, родителей детей, которые заболели коронавирусом, просят не брать справки в больницах, чтобы школы не отправляли на карантин.

Читайте такжеВ оккупированном Донецке закончились места в морге: трупы "поселили" в палатке на улицеЛюди боятся российской вакцины. Жители оккупированных территорий Донбасса не доверяют "Спутнику", который разработали в РФ. Эту вакцину не признают почти во всем мире, однако Россия и дальше навязывает препарат людям.

Для оккупированного Донбасса РФ завозит сомнительный "Sputnik Lite". Жители ОРДЛО не хотят рисковать и всеми силами стараются не делать себе такую прививку.

"Россияне тоже не хотят его использовать. А уж лайт точно никто не хочет, что это за вакцина – непонятно. Кто может, выезжает на подконтрольную территорию и там вакцинируется. Кто-то даже в Европу едет. Но есть такие, кто в РФ прививается Sputnik V", – рассказал "Обозревателю" студент из ОРДЛО.

На фоне ужасной ситуации с коронавирусом, в так называемой "ДНР" существенно поднялись цены на захоронения. Чтобы работники кладбища выкопали яму, родственникам умершего человека нужно платить от 5 тысяч гривень. Захоронение обходится жителям оккупированного Донбасса от 14 до почти 36 тысяч гривень.

Как сообщал УНИАН, появилась свежая COVID-статистика от Минздрава - впервые с октября в Украине за сутки обнаружили менее 5 тысяч новых случаев коронавируса

Напомним, записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Полина Кузенко