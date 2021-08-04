Жизни заболевших коронавирусом во многом зависят от наличия кислорода в лечебных учреждениях.

"Метинвест" продолжает бесплатно обеспечивать кислородом больницы Мариуполя и Покровска: в июле медзаведения получили 31,32 тонны жидкого и 4,9 тысяч кубометров газообразного кислорода.

Это - бесплатная помощь группы для находящихся на стационарном лечении больных коронавирусом в больницах вышеуказанных городов. Так пациенты получают кислородную терапию.

Читайте такжеПоражает легкие быстрее других штаммов коронавируса: на Харьковщине больницы готовятся к удару "Дельты"В Мариуполе кислородную помощь получили больницы №1 (4,16 тонны жидкого и 90 кубометров газообразного кислорода), №4 (3,2 тонн жидкого и 840 тонн газообразного кислорода), №9 (11,84 тонн жидкого кислорода), больница скорой медицинской помощи (1926 тонн газообразного кислорода). Покровская клиническая больница интенсивного лечения за месяц получила 12,1 тонну жидкого кислорода.

"Как отмечают медики, вовремя начатая кислородная терапия при COVID-19 снижает риск развития сопутствующих заболеваний и сокращает время пребывания на лечении в стационаре", - отметила и. о. директора по персоналу и социальным вопросам меткомбината имени Ильича группы "Метинвест" Елена Кондалова.

В целом за 2020 год группа "Метинвест" совместно с Фондом Рината Ахметова передали мариупольским больницам 206 тысяч кубометров кислорода на 11,5 млн грн.

Всего за период с начала пандемии, 2020-2021 г, инвестиции группы "Метинвест" в строительство, содержание и обслуживание кислородной инфраструктуры медучреждений в Мариуполе составили более 72 млн грн, а это почти 700 больничных коек с прямой подачей кислорода.

Автор: Григорий Бондарь