Боль в яичниках может быть причиной серьезного заболевание.

Яичники — это парные железы, расположенные по обеим сторонам от матки. Именно они производят женские половые гормоны, от которых зависит месячный цикл и развитие вторичных половых признаков. Также они производят яйцеклетки, которые нужны для развития эмбриона.

Почему болят яичники: основные причины

1. Овуляция и менструация

Овуляция - это процесс созревания яйцеклетки и её выхода из яичника в брюшную полость. Как правило, она происходит на 14 день после начала менструации. У большинства женщин овуляция проходит безболезненно, однако некоторые могут столкнуться с болями в яичниках. Боль может длиться 2-3 часа, но некоторые женщины жалуются на болезненные ощущения несколько дней.

Менструация также может сопровождаться болью в яичниках. Характер боли – крутящий, колющий, ноющий. Бывают случаи, когда к концу месячных у женщины открывается рвота. Снять боль в яичниках во время месячных можно с помощью разных препаратов (например, Тамипул). Если такой симптом вызывает сильный дискомфорт - следует обратиться к гинекологу.

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Боль в яичниках во время овуляции может ощущаться на одной или обеих сторонах тела и иногда сопровождается тошнотой, кровотечением или обильными выделениями из влагалища. Если такая боль беспокоит вас - попросите гинеколога выписать противозачаточное средство, которое предотвращает овуляцию.

2. Воспаление в органах таза

Воспаление вызывается инфекциями, которые поражают матку, яичники или фаллопиевы трубы. Воспаление также может поразить сами яичники. Его причиной могут быть ЗППП, переохлаждение, гинекологическое вмешательство и т.д.

Воспаление тазовых органов может иметь такие симптомы: боль в яичниках, болезненное мочеиспускание, выделения из влагалища, лихорадка, слабость. Лечение назначает гинеколог.

3. Киста яичника

Иногда дозревшая яйцеклетка не выходит из яичника, а остается в нем - тогда образуется киста. В большинстве случаев киста проходит сама по себе, однако иногда она может разорваться, что приводит к серьезным последствиям.

Кисту яичника можно определить по следующим симптомам:

нерегулярные месячные;

болезненные ощущения при половом акте;

регулярная тошнота;

отвращение к еде.

Для диагностики кисты нужно провести УЗИ органов брюшной полости.

4. Новообразования в яичниках

Помимо кисты, в яичниках также могут появляться опухоли. Речь не только о раке: новообразования в яичниках бывают и доброкачественными. Следующие симптомы могут свидетельствовать о наличии новообразований в яичниках:

распирающее ощущение внизу живота;

частое мочеиспускание;

потеря веса;

потеря аппетита и быстрое насыщение едой.

При наличии подобных симптомов обратитесь к гинекологу. Врач назначит анализы крови и мочи и обследование МРТ, после чего выпишет лечение.

5. Эндометриоз

Эндометриоз возникает, когда ткань стенки матки начинает распространяться на другие органы. Иногда эндометриоз затрагивает яичники и вызывает их воспаление. Заподозрить эндометриоз по следующим симптомам:

боль в одном или двух яичниках;

увеличение органа в размерах;

затяжные и болезненные месячные;

боль во время полового акта и при дефекации.

6. Боль в других органах

Определить место боли самостоятельно сложно. Иногда женщины принимают боль в других органах за яичники. Чаще всего болезненные ощущения в яичниках путают с болью в почках, аппендиците, органах мочевыводящих путей. Настоящую причину боли может выявить только врач.

Когда обращаться к врачу при боли в яичниках

Боль в яичниках в любом случае требует обращения к гинекологу. Болезненные ощущения в области яичников могут являться симптомом серьезного заболевания, которое не пройдет без лечения.

Посетить врача как можно скорее нужно в таких случаях:

боль внезапная и сильная;

боль сопровождается тошнотой или рвотой;

вы ощущаете слабость, головокружение или липкий холодный пот;

открылось кровотечение, не связанное с менструацией;

мочеиспускание с кровью;

температура тела повышается до 38 °C и выше.

Специалист может назначить УЗИ или МРТ, анализы крови и мочи, компьютерную томографию.

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Автор: Екатерина Пулатова