Реконструкцию приемного отделения в рамках программы Владимира Зеленского “Большое строительство” начали в 2020 году.

На Львовщине в рамках программы президента Владимира Зеленского “Большое строительство” завершили реконструкцию приемного отделения Червоноградской центральной городской больницы.

Отделение получило новый административный корпус, эстакады для автомобилей, кровлю и новое современное медицинское оборудование, сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

“В приемном отделении провели отделочные работы, вентиляцию, подключили электроэнергию, заменили канализационную сеть, систему водоснабжения, кровлю и завершили фасадные работы. Рядом с Червоноградской больницей построили эстакаду для автомобилей и построили административный корпус”, - отметил в Facebook глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

Также в приемном отделении обновили регистратуру, рентгенографический и процедурный кабинеты. Отделение получило цифровой электрокардиограф, 2 современных энергетически многоуровневых дефибрилляторы с возможностью проведения не только дефибрилляции, но и кардиоверсии с мониторингом ЭКГ, 5 медицинских аспираторов, 5 модульных мониторов пациента, 3 аппараты искусственной вентиляции легких, наркозную станцию, новый электрический рентгенопрозрачный операционный стол, электрохирургическую систему, рентгеновскую диагностическую мобильную систему и другую медицинскую аппаратуру, необходимую для спасения человеческих жизней.

Реконструкцию приемного отделения в рамках программы Владимира Зеленского “большое строительство” начали в 2020 году. Общая стоимость работ составила более 30 млн гривен.

В течение года Червоноградская центральная больница обслуживает до 16 тысяч пациентов. Всего в районе проживает более 346 тысяч жителей. Здесь обеспечивают оказание медицинской помощи по различным врачебным специальностям, в том числе и пациентам с мозговым инсультом.

В планах также открытие кабинетов фиброгастроскопии, колоноскопии, МРТ, ангиографии и дополнительных помещений - реанимационной палаты, операционной, диагностической палаты, смотровых кабинетов хирурга, терапевта, травматолога, акушер-гинеколога, кабинета ультразвуковой диагностики.

Программой Владимира Зеленского “Большое строительство” предусмотрена реконструкция еще 8 приемных отделений на Львовщине.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большое строительство" Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2021 году по всей Украине планируют создать 177 современных приемных отделений больниц.

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Автор: Иван Бойко