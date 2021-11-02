С весны этого года уровень тревожности относительно состояния своего здоровья в условиях пандемии несколько снизился.

Большинство украинцев не имеют опасений заболеть COVID-19 (57%), а 41% боятся этого.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", и переданные УНИАН.

В то же время, относительно здоровья своих близких и родных опасаются 77% респондентов, не имеют опасений – 23%. С весны этого года уровень тревожности относительно состояния своего здоровья в условиях пандемии несколько снизился. Самые высокие показатели волнения, как и в прошлые разы, фиксируют в старшей возрастной группе и среди женщин. Также те, кто уже вакцинировался, меньше боятся заболеть, чем те, кто лишь хочет сделать прививку от COVID-19.

Кроме того, 36% опрошенных ответили, что уже вакцинировались (первая или же вторая прививка), 18% отметили, что готовы вакцинироваться, 43% – не готовы.

"Важно понимать, что опрос проводился только среди взрослого населения Украины, тогда как официальная статистика количества вакцинированных выводится среди всего населения. По сравнению с июлем этого года, лояльность к вакцинации выросла. Относительно больше тех, кто намерен делать прививки, среди молодых респондентов. 37% опрошенных возлагают ответственность за вакцинацию населения на министра здравоохранения. 18% говорят, что за эту инициативу должен нести ответственность президент, 13% – главный санитарный врач, 10% – Верховная Рада, 3% – премьер-министр", - говорится в результатах исследования.

Вместе с тем, опрос показал, что по сравнению с весенними исследованиями, количество сторонников "жесткого карантина" несколько уменьшилось. Так, поддерживают введение локдауна 54% (в апреле – 65%), не поддерживают – 44%. Последних относительно больше среди жителей востока, населения среднего возраста, и тех, кто не боится заболеть.

Как проводился опрос

Опрос проводился 21-23 октября среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября в Украине зафиксировали 19 455 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли 700 украинцев.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава– 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Леся Лещенко