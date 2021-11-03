Объекты в ходе рабочей поездки осмотрел заместитель руководителя ОП и координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко.

В рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" близятся к завершению работы по реконструкции и модернизации ряда ключевых медицинских учреждений Винницкой области.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Объекты в ходе рабочей поездки осмотрел заместитель руководителя ОП и координатор "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

Так, в городе был достроен корпус Винницкой городской клинической больницы скорой медицинской помощи площадью почти 3,5 тыс. кв. м.

Здесь будет размещаться приемно-диагностическое отделение, созданное в рамках программы "Большая стройка", противошоковая палата, отделение интенсивной терапии и четыре операционных блока. Согласно президентской инфраструктурной программе, в больницу передали рентген-аппарат, оборудование для УЗИ и компьютерной томографии. Также подготовлено помещение для ангиографа и МРТ. Корпус планируют ввести в эксплуатацию к зиме.

"Строительство корпуса было начато четыре года назад. Это очень долго. Мы в рамках "Большой стройки" по стране привыкли строить за один год. Если у вас есть другие важные объекты, на которые не хватает средств, то государство поможет с финансированием для ускорения, чтобы жители города столько не ждали", – заявил Кирилл Тимошенко, обращаясь к представителям местной власти.

Кроме этого, в части помещений старого корпуса этой больницы был проведен капитальный ремонт. Всего в заведении предусмотрено 320 коек круглосуточного стационара функционируют два реанимационных отделения. В заведении было обустроено неврологическое отделение на 35 коек для больных с острым нарушением мозгового кровообращения.

В отношении уже сданных объектов, то в Виннице уже открыт реконструированный Подольский региональный центр онкологии, работы в котором были проведены в рамках "Большой стройки". Там было достроено два этажа терапевтического корпуса, что позволило увеличить количество мест в отделении химиотерапии с 60 до 100.

В химиотерапевтическом корпусе установлен новый лифт, также закуплено современное оборудование и проведено благоустройство прилегающей территории.

Кирилл Тимошенко также подчеркнул, что в Офисе президента планируют решить проблемы с кардиологическим центром в Виннице: сроки сдачи объекта в эксплуатацию неоднократно переносились.

"На следующую неделю мы запланировали встречу в офисе президента с главой области и с мэром города. Будем общаться и пытаться понять, что нам надо сделать, чтобы Винница наконец получила кардиоцентр", – сказал он.

Напомним, ранее президент Зеленский посетил приемное отделение больницы в Хмельницком, которое реконструировали по программе "Большой стройки".

Автор: Виктория Гордиенко