Заведения не соблюли требования и не достигли 80% вакцинированных в коллективе.

На Киевщине 535 учебных заведений продолжат работу, когда область переведут в "желтую" зону эпидемической опасности, еще 720 - под вопросом, поскольку они не соблюли требования и не достигли 80% вакцинированных в коллективе.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин, информирует пресс-служба ОГА.

"Количество больных растет чрезвычайно быстро. И мы не можем подвергать детей опасности. Именно поэтому принято жесткое, но справедливое решение – в регионе будут работать только те учебные заведения, где вакцинировались более 80% педагогов. Это единственный критерий для школ, садиков, учреждений профессионально-технического и профессионального образования и университетов. Подчеркну, что вопрос стоит ребром – они либо проводят полноценное обучение офлайн, или закрываются вообще. Мы создали все условия, чтобы люди могли получить вакцины быстро. И я благодарен, что более полутысячи учебных заведений Киевской области отнеслись к этому ответственно. У остальных еще есть время, чтобы ситуацию исправить", – акцентировал Володин.

Если говорить сугубо о школах, то пока 306 имеют более 80% вакцинированных в коллективе. В 41 школе прививки получили 100% работников. Всего же в регионе учреждений общего среднего образования насчитывается 648.

Читайте такжеВ Минздраве назвали причины роста заболеваемости COVID-19 в УкраинеСамые высокие показатели вакцинации - в Белоцерковском и Бориспольском районах. Всего в 15 общинах все без исключения учреждения имеют процент вакцинации более 80.

В ОГА также отметили, что 7911 педагогов региона уже получили по одной дозе вакцины против COVID, а 27 538 прошли полный курс вакцинации.

Карантинные ограничения в Украине

Как сообщал УНИАН, 13 сентября Кабинет министров принял изменения к постановлению №1236, которым устанавливаются новые карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19. Изменения вступают в силу 20 сентября.

Принятые изменения предусматривают, что COVID-сертификат будет иметь две опции ("желтый " или" зеленый") и будет содержать информацию о вакцинации, отрицательный результат тестирования (действует 72 ч.) или выздоровлении после COVID-19. Так называемый "желтый" сертификат будет иметь информацию о первых прививках, а "зеленый" - полный курс.

Теперь в случае введения "желтого" уровня епидопасности учебные заведения будут работать при условии наличия не менее 80% работников с "желтыми" или "зелеными" COVID-сертификатами.

Ограничения "желтого" уровня епидопасности не будут применяться, если все участники (посетители) и по меньшей мере 80% организаторов массовых мероприятий, сотрудников кинотеатров, театров, музеев или других культурных учреждений, спортзалов и бассейнов иметь "желтый" или "зеленый" COVID-сертификаты.

Автор: Леся Лещенко