Боль в ухе может быть симптомом серьезного заболевания.

Боль в ухе может быть причиной заболевания наружного и среднего уха или патологических процессов за пределами уха. Такая боль может быть приглушенной, "стреляющей" или резкой. Также она может возникать в результате травмы. В любом случае при болезненном ощущении в ушах нужно как можно быстрее обратиться к отоларингологу.

Боль в ухе при отите

Читайте такжеКогда закончится карантин в Украине: врач дал прогнозВоспалительные процессы в ухе - отит - это наиболее распространенная причина боли в этом органе. Отит встречается в любом возрасте, но дети болеют им чаще. В зависимости от места локализации он делится на три вида. Его типичными симптомами являются боль в ушах, выделения из ушей и высокая температура тела.

Наружный отит не затрагивает барабанную перепонку и часто возникает при неосторожной чистке ушей. Его можно выявить по отечности ушной раковины и усилении боли при открывании рта. При среднем отите воспаляются среднее ухо и барабанная перепонка. Часто он является осложнением ангины, гайморита и ОРВИ. Симптомы среднего отита: резкая сверлящая боль, звон в ушах, усиление боли ночью и распространение боли в область висков, глаз или челюстей.

Если недуг не лечить, болезнь перерастает в лабиринтит или внутренний отит. Его симптомами помимо ушной боли являются сильное головокружение и тошнота. Лечение отита может назначить только врач-отоларинголог. Чаще всего применяются ушные капли и антибактериальные средства.

Перихондрит

Ещё одна распространенная причина боли в ухе - инфекция ткани ушного хряща. Он может возникнуть по многим причинам: из-за травмы, обморожения, неудачного пирсинга или как осложнение от гриппа. Симптомами перихондрита являются отек ушной раковины и уха, гнойные выделения, увеличение уха в размере, появление свищей.

Евстахиит

Так называется воспаление слизистой оболочки евстахиевых труб. Часто болезнь является следствием запущенных инфекционных заболеваний носоглотки. Типичные симптомы евстахиита - это острая боль в одном или обеих ушах, ощущение заложенности уха, эффект слышимости собственного голоса со стороны, ухудшение слуха. Отсутствие лечения может привести к потере слуха.

Серная пробка

Причинами скопления в ухе большого количества серы могут быть дерматологические заболевания или повышенная секреция желез. Вопреки распространённому заблуждению чистка ушей ватными палочками только утрамбовывает серу глубже и вредит уху. Самостоятельно избавляться от пробки в ухе категорически запрещено - можно повредить барабанную перепонку. Её симптомы: ухудшение слуха, заложенность уха, головная боль, шум и звон в ушах.

Другие причины ушной боли

Ухо может болеть при запущенном кариесе и других заболеваниях зубов.

Остеохондроз шейного отдела позвоночника может спровоцировать ушную боль.

Воспаление лимфатических узлов у уха.

При синусите, ангине, фарингите воспаляются носовые пазухи или миндалины. Такая боль может отдавать в уши.

Разрыв барабанной перепонки сопровождается резкой болью, кровотечением из уха и потерей слуха. Он может произойти из-за громкого звука, черепно-мозговой травмы или инфекции.

Невралгии затылочного или тройничного нерва могут вызывать боль в одном ухе.

Вне зависимости от причин возникновения боли в ухе этот недуг требует срочного обращения к врачу.

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Автор: Екатерина Пулатова