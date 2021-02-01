Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала, чем "пакет" отличается от предыдущего.

До конца недели «пакеты малыша» поступят во все области Украины.

Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook.

Она отметила, что сегодня «пакеты малыша» доставлены во все области, кроме Тернопольской, Житомирской и Херсонской. При этом добавила, что «фуры с боксами в эти регионы уже выехали, и молодые мамочки получат все необходимое для младенцев до конца недели».

При этом депутат отметила, что впервые программа реализуется в Донецкой и Луганской областях, и «там пакеты малыша уже нашли своих маленьких владельцев».

Кравчук отмечает, что общее количество всех закупленных боксов - 49000, а «новый пакет малыша существенно отличается от предыдущего».

«Например, подгузников в нем стало вдвое больше (а каждый, у кого есть дети, понимает, как это важно). Также теперь в боксе еще больше игрушек, одежды и предметов гигиены для ребенка и молодой мамы», - сказала Кравчук.

По ее словам, «все вещи качественные, яркие, хорошо упакованы в красивую коробку, которая, кстати, тоже имеет свой функционал - здесь очень удобно будет хранить игрушки».

«Но, как мне рассказали, на первое время можно даже положить ребенка - на дне коробки есть специальный матрасик», - добавила она.

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Кравчук сообщает, что 90% содержания бокса - товары отечественного производителя и весь пакет теперь весит 16 кг, «а его содержание при покупке в магазинах обойдется молодым родителям гораздо дороже».

Народный депутат отмечает, что дальнейшие закупки для бэби-боксов будут осуществляться только через систему Prozorro.

Она заявляет, что инициировала совместное совещание вместе с Министерством социальной политики Украины, Офисом президента, Федерацией работодателей и народными депутатами, где планируется обсудить вопрос скорейшего приобретения через Prozorro пакетов малыша.

«В 2020 году из-за провала министерством закупок Верховная Рада была вынуждена принять специальный закон, который позволил родителям получать бейби-боксы», - добавила Кравчук.

Она также разместила видео, где показано, что входит в бэби-бокс.

Что известно о помощи семьям с детьми:

30 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в закон Украины «О государственной помощи семьям с детьми» по предоставлению при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи «Пакет малыша» (№3006а). Нардеп Кравчук была одной из инициаторов принятия данного закона.

22 октября президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

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Автор: Надя Пришляк