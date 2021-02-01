До конца недели «пакеты малыша» поступят во все области Украины.
Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook.
Она отметила, что сегодня «пакеты малыша» доставлены во все области, кроме Тернопольской, Житомирской и Херсонской. При этом добавила, что «фуры с боксами в эти регионы уже выехали, и молодые мамочки получат все необходимое для младенцев до конца недели».
При этом депутат отметила, что впервые программа реализуется в Донецкой и Луганской областях, и «там пакеты малыша уже нашли своих маленьких владельцев».
Кравчук отмечает, что общее количество всех закупленных боксов - 49000, а «новый пакет малыша существенно отличается от предыдущего».
«Например, подгузников в нем стало вдвое больше (а каждый, у кого есть дети, понимает, как это важно). Также теперь в боксе еще больше игрушек, одежды и предметов гигиены для ребенка и молодой мамы», - сказала Кравчук.
По ее словам, «все вещи качественные, яркие, хорошо упакованы в красивую коробку, которая, кстати, тоже имеет свой функционал - здесь очень удобно будет хранить игрушки».
«Но, как мне рассказали, на первое время можно даже положить ребенка - на дне коробки есть специальный матрасик», - добавила она.
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Кравчук сообщает, что 90% содержания бокса - товары отечественного производителя и весь пакет теперь весит 16 кг, «а его содержание при покупке в магазинах обойдется молодым родителям гораздо дороже».
Народный депутат отмечает, что дальнейшие закупки для бэби-боксов будут осуществляться только через систему Prozorro.
Она заявляет, что инициировала совместное совещание вместе с Министерством социальной политики Украины, Офисом президента, Федерацией работодателей и народными депутатами, где планируется обсудить вопрос скорейшего приобретения через Prozorro пакетов малыша.
«В 2020 году из-за провала министерством закупок Верховная Рада была вынуждена принять специальный закон, который позволил родителям получать бейби-боксы», - добавила Кравчук.
Она также разместила видео, где показано, что входит в бэби-бокс.
Что известно о помощи семьям с детьми:
- 30 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в закон Украины «О государственной помощи семьям с детьми» по предоставлению при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи «Пакет малыша» (№3006а). Нардеп Кравчук была одной из инициаторов принятия данного закона.
- 22 октября президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.
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