Для таких рейсов компания уже подготовила самолеты типа Boeing 737 и Boeing 767.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) заявила о готовности к перевозке вакцины от COVID-19, в частности компания подготовила самолеты для таких рейсов.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Авиакомпания МАУ всегда занимает активную позицию и выражает свою готовность к транспортировке вакцины как в Украине, так и по всему миру», - сказано в сообщении.

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Также пресс-служба сообщила, что для таких рейсов компания уже подготовила самолеты типа Boeing 737 и Boeing 767.

«С учетом особенностей соблюдения необходимых температурных режимов транспортировки вакцины авиационным транспортом является самым быстрым и надежным способом доставки. В целях обеспечения доставки вакцин, авиакомпания МАУ подготовила самолеты типа Boeing 737 и Boeing 767 для перевозки вакцины в качестве груза», - сказано в сообщении.

Отмечается, что с начала действия карантина МАУ перевезла 870 тонн грузов медицинского назначения.

Когда вакцина от коронавируса будет в Украине

В феврале-марте Украина ожидает поставки вакцины от COVID-19.

Первая партия вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX составит 8 млн доз, которых хватит на вакцинацию 4 млн человек (необходимо 2 дозы на человека). В первую очередь будут вакцинировать медиков, стариков и тяжелобольных.

24 декабря 2020 года министр здравоохранения Степанов заявил, что Минздрав отрабатывает план по увеличению квоты вакцины в рамках инициативы COVAX с 8 млн до 16 млн доз.

30 декабря Украина подписала контракт на поставку 1,9 млн доз вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac Biotech.

13 января Степанов заявил, что Минздрав в ближайшие дни планирует подписать контракты с новыми компаниями-производителями вакцин от коронавируса.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» основана в 1992 году. Осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки, СНГ и США, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева "Борисполь".

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Автор: Павел Степанец