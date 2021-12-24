Дело в том, что именно алкоголь, по словам эксперта, усиливает чувство голода.

Алкоголь становится главной причиной набора веса в период новогодних праздников.

Такое мнение высказал диетолог Антон Бердов, пишет zdorovia.

По его словам, в новогоднюю ночь бывает самое калорийное застолье в году. Количество съеденного может достигать трех тысяч килокалорий, и частично это из-за спиртного. Дело в том, что именно алкоголь, по словам эксперта, усиливает чувство голода.

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"Под действием этанола в мозге включаются процессы, которые пробуждают грелин - гормон аппетита. Существует даже такой термин как алкогольное переедание", - утверждает врач.

По словам диетолога, чтобы избежать нежелательных последствий, в новогоднюю ночь:

лучше ограничиться двумя-тремя бокалами шампанского или сухого красного вина,

после каждого тоста пить чистую воду комнатной температуры: это снизит уровень алкогольного опьянения, нормализует водный баланс и притупит чувство голода;

отказаться от смешивания алкогольных напитков, поскольку реакция организма на каждый из них индивидуальна.

"Лучше определить заранее свой тип спиртного. Так вы сможете лучше контролировать количество выпитого за вечер", - сказал он.

Ранее УНИАН писал о том, как избежать переедания по праздникам.

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