Кислородные концентраторы чрезвычайно важны для пациентов с коронавирусом.

Прикарпатье продолжает бить антирекорды по количеству заболеваемости коронавирусными инфекциями - за сутки на Ивано-Франковщине заболело почти 800 человек. Несмотря на то, что пандемия бушует уже год, больным катастрофически не хватает свободных мест и медицинского оборудования.

Проблему частично удается решать за счет помощи местных благотворителей, передает ТСН.

"Мы привезли 40 кислородных концентраторов, которые в течение нескольких следующих дней появятся в больницах Ивано-Франковщины", - говорит один из благотворителей, депутат Ивано-Франковского облсовета от партии "За майбутнє" Александр Шевченко.

Все эти аппараты закуплены благотворительным Фондом Игоря Палицы "Только вместе".

"С начала пандемии Благотворительный Фонд выделил на борьбу с коронавирусом более 13 млн гривень. Это и закупка аппаратов ИВЛ, и систем подачи кислорода, и средств защиты для врачей", - подчеркнул Шевченко.

"Эти концентраторы чрезвычайно актуальны, ведь самой важной для наших пациентов с ковидом является оксигенотерапия. А та кислородная терапия, которая есть в наших заведениях, не способна оказывать адекватную помощь. Мы сможем разместить аппараты там, где нет жидкого кислорода. Это и в перинатальном центре, и в палатах, где не успели провести кислород. Поэтому спасибо, потому что это действительно огромный подарок для пациентов", - заявил главный врач Городской клинической больницы №1 Тарас Василик.

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Автор: УНИАН