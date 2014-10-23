80% участников АТО получили психологические травмы

80% украинских военнослужащих, задействованных в антитеррористической операции, в результате интенсивности боевых действий и времени пребывания в зоне АТО получили психологические травмы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Научно-исследовательского центра гуманитарных проблем Вооруженных сил Украины Назим Агаев на пресс-конференции в Киеве.

«Анализ опыта боевых действий, которые проходят сейчас на территории нашей страны, свидетельствует о том, что », - сказал он.

«Если мы можем говорить о среднестатистическом показатель 10-25% психогенных потерь, то в настоящее время мы практически имеем до 80% психогенных потерь среди личного состава украинских военных. Примерно до 30-40% это могут быть необратимые потери, то есть когда психологические проблемы переходят в психиатрические проблемы и военнослужащий фактически не способен выполнять задачи в зоне АТО и это опасно для окружающих военнослужащих», - подчеркнул Агаев.

«Весь личный состав, который принимает активное участие в боевых действиях, он подпадает под влияние психотравмирующих факторов. Та интенсивность боевых действий, применения тяжелого оружия, а также тактика действий полных боевых подразделений, а также время пребывания без изменения в зоне АТО влияет на процент психогенных потерь», - сообщил Агаев.

«Мы можем говорить о 80% не необратимых потерь, а потерь, при которых мы наблюдаем симптомы и изменения, то есть человек становится неконтролируемым, агрессивным, он утрачивает смысл жизни, алкоголизация, наркоманизация. Но эти потери можно вернуть от суток до недели в строй. Есть потери, которые мы не можем вернуть. Это поведенческие и психические реакции, требующие влияния не психологов, а психиатров, т.е. разгрузки психики человека», - отметил специалист.

«Максимальный срок до психического истощения военнослужащего при постоянном нахождении в зоне боевых действий составляет 35-45 суток», - сказал Агаев и добавил, что «наши военнослужащие находились в зоне АТО 4-5 месяцев».