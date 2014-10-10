Психолог: участникам АТО необходима психологическая помощь

Перед возвращением к гражданской жизни бойцам, которые принимали участие в антитеррористической операции, необходимо предоставлять психологическую помощь.

Об этом во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1», заявил координатор сопровождения семей погибших ОО «Психологическая кризисная служба» Виктория Кочубей.

«Им тяжело... Когда они возвращаются, для них этот разрыв – там смерть, страдания, страх, здесь они видят рестораны, улыбки, люди гуляют. Им это тяжело воспринять. Поэтому мы подчеркиваем множество раз, что сразу нельзя бойцов возвращать в гражданскую жизнь», - сказала она.

Как пояснила психолог, нужно дать какой-то период, чтобы бойцы по крайней мере несколько дней побывали на турбазах или в санаториях, где бы с ними работали психологи.

По словам Кочубей, если бойца сразу вернуть в гражданскую жизнь, он может даже в семье вести себя агрессивно.

«Чтобы они не понесли дальше это в семьи. Потому что, к сожалению, такие случаи есть. Они пьют, начинается насилие в семье. Также проявляется замкнутость, отстраненность от семьи, потому что то, что солдат переживает, семья не может знать, и он не может этим поделиться, понимая, что ни дети, ни жена, ни мама этого могут не вынести. Поэтому психологическая помощь является чрезвычайно важной», - объяснила Кочубей.