Донбасс покинули самые здоровые и богатые слои населения.

Как передает корреспондет УНИАН, об этом свидетельстуют результаты «Исследования потребностей и ситуации в Донецкой и Луганской областях», представленного сегодня в Киеве.

По словам исполнительного директора Киевского международного института социологии Натальи Харченко, для экспертов «одним из неожиданных результатов исследования стало то, что (на Донбассе) молодые люди - до 35 лет – высказывали большую потребность в медпрепаратах». «Почти на таком же уровне, как люди за 60 лет. Для нас это свидетельство того, что наиболее активные, здоровые и богатые люди покинули Донбасс. Мы общались в основном – люди слабые, уязвимые, которые не могут сами себе помочь. И естественно, они очень нуждаются в препаратах,» - отметила Харченко.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве Гуманитарный штаб Рината Ахметова презентовал гуманитарную карту потребностей и ситуации в Донецкой и Луганской областях. Карта содержит детальную информацию о потребностях жителей городов Донбасса в продуктах, медикаментах и бытовых товарах, а также характеризует гуманитарную ситуацию в регионе, в частности, доступность коммунальных услуг – газа, света, связи, воды, работу больниц, школ, транспорта.

Созданию карты предшествовало комплексное исследование КМИС, проведенное по заказу Гуманитарного штаба Ахметова и «Поможем ТВ» в период с 13 сентября по 15 октября методом телефонного интервью.