Гуманитарный штаб Ахметова представил гуманитарную карту потребностей в Донецкой и Луганской областях

Сегодня в Киеве Гуманитарный штаб Рината Ахметова презентовал гуманитарную карту потребностей и ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе презентации было подчеркнуто, что на сегодня это единственная карта, которая содержит детальную систематизированную информацию о потребностях жителей городов Донбасса в продуктах, медикаментах и бытовых товарах, а также характеризует гуманитарную ситуацию в регионе, в частности, доступность коммунальных услуг – газа, света, связи, воды, работу больниц, школ, транспорта.

По словам координатора Гуманитарного штаба Рината Ахметова Риммы Филь, впервые за весь период конфликта на Донбассе были глубоко изучены, проанализированы и сведены воедино потребности жителей Донбасса.

«Комплексную оценку ранее не проводили, были разрозненные данные. Карта дает возможность определить города, которые наиболее нуждаются в помощи, а также иллюстрирует характер необходимой помощи. Этот инструмент важен для координации работы организаций, которые занимаются помощью Донбассу. Эти данные важны и для Гуманитарного штаба, который более двух месяцев реализует поставленную Ринатом Ахметовым задачу – помочь мирному населению Донбасса. По итогам этого периода мы доставили и раздали более 600 000 наборов продовольствия, гигиенических, детских товаров. Мы планируем до конца года обеспечить продуктовыми наборами уже более миллиона жителей Донецкой и Луганской областей. Но для нас, как и для других благотворительных организаций, необходимо обоснованное понимание: какие потребности нам уже удалось удовлетворить, какие потребности еще остались, и как они меняются со временем», - отметила Филь.

Уполномоченный Президента Украины по урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко подчеркнула, что «исследования потребностей в гуманитарной помощи Донецкой и Луганской областей будут переданы в Администрацию Президента, чтобы они были учтены в гуманитарных планах и проектах, которые сегодня разрабатывает украинская власть».

«Мы готовим большую международную конференцию доноров, которые готовы поддержать Украину в восстановления Донбасса. В первую очередь в восстановления инфраструктуры, которая была уничтожена боевиками. Уничтожены мосты, дороги, школы, детские садики, больницы. Эти интересные исследования будут донесены до власти, для того, чтобы могли формировать карту потребностей для восстановления региона», - сказала Геращенко.

Согласно исследованию, больше трети жителей Донбасса негативно оцениваю качество жизни и свой «запас прочности». Наиболее сложная ситуация там, где идут военные действия или сильно пострадала инфраструктура. Основные причины проблем: рост цен, невыплата пенсий и заработных плат бюджетникам, соответственно – отсутствие средств для покупки продуктов и медикаментов. Первоочередно, отмечают социологи, надо решить проблему с выплатами пенсий, пособий, заработных плат бюджетникам. Пока эта проблема не решена, изменить в лучшую сторону ландшафт гуманитарной карты - невозможно.

На карте также города с самой тяжелой гуманитарной ситуацией, информация о потребностях в продуктах питания, медикаментах и других товарах первойнеобходимости. В частности, по карте видно, что наиболее сложная ситуация там, где идут военные действия или сильно пострадала инфраструктура. В результате исследования выделено ТОП-5 нуждающихся городов. Так, больше всего потребность в продуктах питания испытывают жители Кировского, Первомайска, Авдеевки, Станицы Луганской, Стаханова. Наиболее острая нехватка медикаментов зафиксирована в Юнокоммунаровске, Дзержинском, Первомайске, Стаханове, Новотошковском. Потребность в предметах гигиены отмечают в Новотошковском, Станице Луганской, Первомайске, Авдеевке и Коммунаровске. Таким образом, Первомайск лидирует по дефициту всех категорий товаров.

Созданию карты гуманитарных потребностей и ситуации на Донбассе предшествовало комплексное исследование Киевского международного института социологии (КМИС), проведенное по заказу Гуманитарного Штаба Рината Ахметова и «Допоможемо ТБ» в период с 13 сентября по 15 октября методом телефонного интервью. Всего было опрошено 2116 респондентов, из них 1682 респондента в 27 наиболее нуждающихся городах.

Гуманитарная карта доступна на сайте http://www.dopomozhemo.tvс 21 октября, а также на сайте Фонда Рината Ахметова http://www.fdu.org.ua в тестовом режиме. Данные постоянно обновляются.